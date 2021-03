Novo ime v vratih Celja Pivovarne Laško

Nebojša Bojić je igralec Ribnice od sezone 2018/19. Pred tem je že igral pri dveh slovenskih klubih, sezono in pol je bil pri Slovenj Gradcu, pol sezone pa pri Grosist Slovanu. Bil je član mlajših reprezentanc BiH, na zadnjem zboru pa tudi že prvič del članske ekipe te države, za katero še nima nastopa.

"Zame je velika čast in odgovornost podpisati pogodbo s takšnim klubom, kot je Celje. Verjamem, da sem do tega prišel z dokazovanjem in predstavami, ki so mi uspele v slovenski ligi, kjer so me v Celju opazili. Verjamem, da lahko tu še veliko napredujem. Zelo sem vesel, da sem tu in želim se dokazati ter pokazati, da je zaupanje upravičeno," je med drugim za spletno stran novega kluba dejal Bojić.