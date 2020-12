Celjske možnosti za napredovanje vse manjše

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 9. krogu lige prvakov na pomembnem gostovanju pri neposrednem tekmecu za šesto mesto Motorju iz Zaporožja izgubili z 29:31. Možnosti slovenskih državnih prvakov za napredovanje so vse manjše.

Obračun v Zaporožju je bil pomemben za obe ekipi , po njem pa se smeji Ukrajincem, ki so zdesetkanim Celjanom pobegnili na skorajda neulovljivo prednost v boju za šesto mesto. Pivovarji na gostovanju niso mogli računati na obolelega Gala Marguča, poškodovanega Vida Poteka, načeta pa sta igrala Patrik Leban in Tim Cokan.

Gostitelji so dvoboj začeli bolje, povedli s 3:1, a nato so Celjani izkoristili izključitve domačih in igranje brez vratarja. Uspel jim je delni izid 6:1, po katerem so vodili s 4:7. Ukrajinci so v nadaljevanju znova povedli in sedem minut pred koncem prvega polčasa, v katerem je bil pri gostih strelsko najbolj razpoložen Žiga Mlakar (pet zadetkov v prvem delu), Tomaža Ocvirka prisilili, da je vzel minuto odmora. Ob polčasu so Ukrajinci vodili za zadetek (14:13), Celjani pa so se morali v nadaljevanju znajti še brez enega igralca, v prvem polčasu se je ob požrtvovalni igri poškodoval Domen Novak, ki ni mogel nadaljevati.

Ukrajinci so hitro ušli na +4 in precej lažje dosegali zadetke, a Celjani so v nadaljevanju ujeli domače (23:23) in imeli pri 25:25 več priložnosti za vodstvo, a jim nikakor ni uspelo ugnati razpoloženega vratarja Maroza. Ob koncu je Ocvirkovi četi lov na točki preprečil tudi okvir vrat, domači so se po 60 minutah veselili zmage z 31:29. Najbolj razpoložen pri Celjani je bil z devetimi zadetki Mlakar.

Slovenski prvaki bodo v naslednjem krogu v četrtek, 10. decembra, doma gostili rokometaše Zagreba.