Celjani v Ukrajino po pomembni točki

Obračun v Zaporožju bo pomemben za obe ekipi. Motor bi z zmago že pobegnil na skorajda neulovljivo prednost, na drugi strani pa bi zmaga Celja medsebojno bitko ponovno povsem odprla. Celjane boli predvsem zadnje medsebojno srečanje s četrtkovimi tekmeci, ki je bilo na sporedu 28. oktobra.

Tekmeca sta se takrat srečala v šestem krogu v dvorani Zlatorog, po tesnem boju pa so slavili Ukrajinci (32:31), ki imajo na šestem mestu v skupini štiri točke, s čimer imajo tako kot francoski Nantes, krvnik Celjanov v zadnjem krogu, dve točki naskoka pred slovenskimi prvaki, ki so na sedmem mestu, a z dvema odigranima tekmama več. Želja najboljšega rokometnega kolektiva v državi je torej jasna.

"Imamo nekaj smole"

"Biti moramo odločni, zunanji igralci si morajo upati in streljati več od daleč, predvsem pa igro s treninga, kjer delujemo zelo dobro, prenesti na igrišče, kar pa je seveda izziv, saj je tam pritisk večji. V vsakem primeru moramo igrati na zmago in razmišljati le o tem, kako izpolnjevati naloge, da pridemo do nje," je za spletno stran kluba dejal trener Celjanov Tomaž Ocvirk.

Gal Marguč je bil v petek pozitiven na koronavirus in je ostal doma. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Zaporožju ne bo mogel računati na Gala Marguča, ki je bil v petek pozitiven na novi koronavirus in je ostal doma. Po poškodbi na treningu ne bo niti Vida Poteka, medtem ko sta vprašljiva za nastop Patrik Leban in Tim Cokan, ki bi moral zamenjati Marguča na krilnem položaju.

"Imamo nekaj smole. Marguča ni in Cokan, ki bi dobil priložnost, si je zvil gleženj in bomo videli, koliko bo pripravljen za igro. Poteko se je vrnil po koroni, si močno želel igre, v tej želji pa se mu je obnovila poškodba, ki jo je že imel in gotovo ne bo igral. Leban je zbolel, a kot kaže, gre na srečo le za sezonsko bolezen in ne korono, saj je bil njegov test negativen, enako kot pri vseh ostalih v ekipi, kar nas vseeno navdaja z optimizmom," je z zdravstvenimi kartonom postregel Ocvirk.

V Ukrajino po zmago

V celjskem taboru se zavedajo, kaj je bilo napačno na tekmi v Celju in katere napake je treba odpraviti, da preprečijo Motorju, da se v skupini B oddalji na velike štiri točke razlike. Celjani so doslej edini dve osvojili v Zagrebu, medtem ko je Motor v gosteh ugnal tako Celjane kot Zagrebčane in ima pomembno prednost v nadaljevanju skupinskega dela.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Glede same tekme ni veliko filozofije. V Ukrajino gremo po zmago, za kar bo potrebno prikazati našo najboljšo igro. V tej sezoni nam je to uspelo le v Zagrebu, kjer pa smo dobili potrditev, da zmoremo. Imamo veliko rezerv tako v obrambi, kot tudi napadu. Gremo po zmago in verjamem, da se bomo tokrat mi veselili v njihovi dvorani, kot so se oni tukaj," tekmo nestrpno pričakuje vratar Miljan Vujović.

Šesta medsebojna tekma proti moštvu iz Zaporožja, ki je vse naslove državnega prvaka osvojilo v zadnjih osmih sezonah, se bo začela v četrtek ob 18.45 s prenosom na TV Arena Sport. Doslej so bili nekoliko uspešnejši Celjani, ki imajo tri zmage ob dveh porazih.

V skupini B brez izgubljene točke vodi Barcelona (14 točk), sledita Veszprem (11) in Aalborg (10). Pred Nantesom, Motorjem in Celjani so še rokometaši Kiela (7). Na dnu lestvice je brez točke Zagreb.