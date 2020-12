Celjani iz Ukrajine praznih rok

Celjska zasedba ima po porazu v Zaporožju vse manjše možnosti za napredovanje v izločilne boje. Za kaj takega bodo morali varovanci Tomaža Ocvirka v zadnjih šestih tekmah skupinskega dela premagati še katerega od favoriziranih tekmecev v skupini B. Na naslednji tekmi proti Zagrebu prihodnji četrtek sta dve točki nujni, kasneje pa bodo presenečenje iskali še po daljšem premoru v letu 2021 na tekmah proti Veszpremu doma (10. 2.), Kielu v gosteh (17. 2), Barceloni doma (24. 2.) in Aalborgu v gosteh (3. 3.).

Ukrajinci so v dvoboj krenili odločno in v peti minuti povedli s 3:1. Celjani v uvodu niso našli poti mimo razpoloženega beloruskega vratarja Ivana Maroza, potem pa se jim je le odprlo. Že sedem minut kasneje so slovenski prvaki povedli s 7:4.

Domači so nato strnili obrambo, preprečevali lahke zaključke Celjanov, v napadu pa je odlično delovala predvsem igra na krožnega napadalca. Posledica je bilo izenačenje na 7:7 v 18. minuti. V nadaljevanju prvega dela se je sicer razigral Žiga Mlakar, ki je dosegel tri gole zapovrstjo (10:9), a je nekaj naivnih napak v obrambi ter zapravljena sedemmetrovka botrovalo vodstvu Ukrajincev za dva gola.

Žiga Mlakar (devet zadetkov) je Pivovarje držal v igri, a je tudi njegovo veselje večkrat preprečil okvir vrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dodatne težave je predstavljala še poškodba Domna Novaka, ki je vskočil na desno krilo namesto Gašperja Marguča (koronavirus) in Tima Cokana, ki je v Zaporožje odpotoval z načetim gležnjem. Slednji je moral nato v nadaljevanju stisniti zobe, še naprej pa je Celjane v igri držal Mlakar, ki je v prvem polčasu dosegel pet golov (14:13).

V drugem delu so domači hitro prišli do najvišje prednosti na tekmi (20:16), Celjani pa so se po zaslugi spremenjene obrambe na 5-1 s takojšnjim delnim izidom 3:0 približali na vsega gol, Mlakar pa je z osmim golom izenačil na 22:22. Sledila je napeta končnica, Celjani pa so imeli tri priložnosti, da bi povedli, a jih niso izkoristili, na drugi strani so Ukrajinci z dvema goloma pred zadnjimi devetimi minutami znova nekoliko pobegnili (27:25).

Patrik Leban je v 56. minuti še izenačil na 27:27, a so Ukrajinci znova po dveh napakah Celjanov v napadu povedli za dva gola, zdržali zadnji nalet slovenskih predstavnikov ter dobili še tretji obračun zapovrstjo v letošnji izdaji lige prvakov. Najbolj učinkovit je bil danes v celjski vrsti Mlakar z devetimi zadetki, pri domačih pa Vjačeslav Bohan s šestimi.

Slovenski prvaki bodo v naslednjem krogu v četrtek, 10. decembra, doma gostili rokometaše zadnjega Zagreba. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na lestvici ima sedaj Motor po treh zmagah zapovrstjo na petem mestu šest točk, Nantes ima štiri, a le s petimi odigranimi tekmami, Celjani pa so z dvema točkama sedmi po osmih odigranih tekmah. Zadnji je Zagreb, ki je še brez točk.

Slovenski prvaki bodo v naslednjem krogu v četrtek, 10. decembra, doma gostili prav rokometaše Zagreba.

Motor Zaporožje : Celje 31:29 (14:13) Arena Junost, brez gledalcev, sodnika: Pavićević in Ražnatović (oba Črna gora).

Motor Zaporožje: Maroz, Vjunik, Kubatko 1, Babičev 3, Malašinskas 5 (1), Puhovski 4, Denisov 2, Orbović 3, Kozakjevič, Horiha 4, Buržak, Kasai, Minotski 3, Bohan 6, Molina Cosano, Turčenko.

Celje: Ivić, Vujović, Mlakar 9, Leban 3, Razgor 1, Kodrin 3, Grošelj 1, Cvetko, Novak 1, Horžen 4, Šarac 5, Mazej, Naćinović 1, Kljun, Čepić, Cokan 1.

Izključitve: Motor Zaporožje 8; Celje Pivovarna Laško 4 minute.

Sedemmetrovke: Motor Zaporožje 3 (1); Celje Pivovarna Laško 2 (0)

Rdeči karton: /.

