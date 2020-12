Derbi v Ribnici, presenečenje v Slovenj Gradcu

Potem ko so pretekli vikend Izoljani in Celjani vnaprej odigrali tekmo 11. kroga, so bile to soboto na sporedu še štiri, med drugim so Trebanjci pa so presenetljivo doživeli prvi poraz v ligi v Slovenj Gradcu.

Liga NLB, 11. krog: Sobota, 28. november:

Ljubljana : Riko Ribnica 28:29 (13:14)

Urbanscape Loka : Dobova 24:25 (12:12)

LL Grosist Slovan : Jeruzalem Ormož 31:33 (16:13)

Slovenj Gradec 2011 : Trimo Trebnje 27:25 (13:13) Prestavljeno:

Gorenje Velenje - Koper

Maribor Branik - Krka Že odigrano: Sobota, 21. november:

Butan Plin Izola : Celje Pivovarna Laško 21:39 (11:16) Zaostala tekma 8. kroga:

18.00 Riko Ribnica - Gorenje Velenje Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 9 tekem – 18 točk

2. Trimo Trebnje 9 - 16

3. Gorenje Velenje 8 - 14

4. Slovenj Gradec 2011 10 - 14

5. Jeruzalem Ormož 9 - 12

6. Riko Ribnica 10 - 10

7. Maribor Branik 7 - 8

8. Koper 7 - 6

9. Dobova 10 - 6

10. Urbanscape Loka 6 - 6

11. Grosist Slovan 10 - 4

12. Ljubljana 9 - 3

13. Butan plin Izola 8 - 3

14. Krka 8 - 2