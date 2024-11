Krimovke izgubile tudi v Franciji

Po visokem porazu v sedmem krogu lige prvakinj v Ljubljani proti Metzu (24:35) so rokometašice Krima Mercatorja danes gostovale pri istem nasprotniku in mu morale še enkrat priznati premoč, tokrat s 30:34. Glavna naloga uprave ljubljanskega kluba pa je iskanje novega trenerja, saj je Dragan Adžić v ponedeljek zaradi visokega poraza odstopil. Ekipo začasno vodi dozdajšnji pomočnik Žiga Novak.

Krimovke so letošnjo ligo prvakinj odprle odlično, v prvih treh krogih zabeležile tri zmage, v nadaljevanju pa nato proti kakovostnejšim tekmicam iz Romunije, Madžarske in Francije izgubile vse štiri tekme. Nazadnje dvakrat zapored z Metzem. Dragan Adžić, tudi selektor slovenske ženske reprezentance, je v ponedeljek odstopil s trenerskega položaja.

Slovenske prvakinje je danes prvič na mednarodni sceni vodil Adžićev dosedanji pomočnik Žiga Novak. Njegove varovanke - tako kot pred tednom dni v Stožicah - niso bile dorasle imenitnim tekmicam iz Francije, v Metzu so doživele četrti poraz v nizu.

Po osmem krogu bo nastopil malo manj kot dvomesečni premor zaradi evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Krim Mercator bo v naslednjem krogu gostil madžarski Ferencvaros, tekma bo 11. januarja prihodnje leto. V skupinskem delu bo nato gostil še romunsko Glorio Bistrito in hrvaško Podravko Vegeto, v gosteh pa se bo pomeril z romunsko Bukarešto, norveškim Storhamarjem in danskim Nyköbingom.

Najboljši dve ekipi iz skupine A se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čaka razigravanje za preboj med najboljših osem.

V ljubljanski ekipi sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Črnogorki Jovanka Radičević in Tatjana Brnović, obe sta dosegli po šest golov.

Rokometna liga prvakinj, 8. krog

Sobota, 16. november:

Nedelja, 17. november:

Lestvici: