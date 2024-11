Krimovke še tretjič zapored poražene

Rokometašice Krima Mercatorja so v 7. krogu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani izgubile proti francoskemu Metzu s 25:34 (13:15). Ljubljanska ekipa se bo v naslednjem krogu znova pomerila z Metzem, tekma bo 16. novembra v Franciji.

Ljubljanska ekipa je doživela tretji poraz v nizu. Po uvodnih štirih zmagah proti hrvaški Podravki Vegeti, danskemu Nyköbingu, romunski Glorii Bistriti in norveškemu Storhamarju je tretjič ostala praznih rok. Najprej je klonila proti romunski Bukarešti, nato proti madžarskemu Ferencvarosu, danes pa še proti Metzu.

Krim Mercator : Metz 25:34 (13:15) Dvorana Stožice, gledalcev 4235, sodnici: Praštalo in Balvan (obe BiH). Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Jurič, Radičević 1 (1), Stanko 1, Gros 4, Zaadi 4, Mavsar 2 (1), A. Abina, N'Diaye, Gutirrez Bermejo 1, Varagić 1, Horaček 4, Ngombele 5, Brnović 2, Grbić. Metz: Darleux Mingam, Szemerey, Valentini 8, Pineau 1 (1), Hansen 2, Axner 4, Augustine, Flippes 2, Mlamali 2, Jacques 2, Bouktit 6 (2), Granier 3, Grandveau 1, Chambertin 1, Vamos 1, Errard 1. Sedemmetrovke: Krim Mercator 2 (2), Metz 4 (3).

Izključitve: Krim Mercator 6, Metz 10 minut.

Rdeči karton: /.

Po nepolnem krogu je v skupini A v vodstvu Metz s 13 točkami. Ferencvaros (tekma manj) je zbral deset, Krim Mercator in Bukarešta (tekma manj) po osem, Storhamar in Podravka Vegeta po pet, Gloria Bistrita štiri, Nyköbing pa eno točko.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića so od prve do zadnje minute gledale v hrbet imenitnim tekmicam iz Metza. Uvodoma so zaostale 0:2, v osmi minuti pa za tri gole (1:4).

Obramba slovenskih prvakinj je bila na zadovoljivi ravni, močno pa je šepalo v napadu. Do 18. minute so dosegle le štiri gole, po zaostanku 4:8 pa je ljubljanska klop zahtevala prvo minuto odmora.

Po njej je bila ljubljanska igra nekoliko boljša, poživila jo je tudi Betchaidelle Ngombele, ki je po vstopu v igro do konca prvega polčasa dosegla štiri gole. Krimovke so po zaslugi 20-letne visokorasle zunanje igralke iz Konga v 23. minuti znižale na 9:10, na veliki odmor pa se odpravile z zaostankom dveh golov (13:15).

Ana Gros je dosegla štiri zadetke. Foto: Grega Valančič

Rokometašice iz Ljubljane v drugi polovici tekme niso našle recepta za hitro, kolektivno in raznovrstno igro francoskih prvakinj, ki so bile vselej korak ali dva pred njimi.

Adžić je že v prvi polovici drugega polčasa izkoristil obe minuti odmora in skušal predramiti svoje varovanke, ki so v 39. minuti zaostale za šest golov (17:23), v 43. pa za devet (17:26), a mu ni uspelo. Njihov največji primanjkljaj je znašal deset zadetkov (20:30).

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Ngombele s petimi goli. Ana Gros, Grace Zaadi in Tamara Horaček so dosegle po štiri zadetke, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala devet obramb.

Rokometna liga prvakinj, 7. krog

Sobota, 9. november:

Nedelja, 10. november:

Lestvici: