V živo: Krimovke na zahtevni preizkušnji

Ljubljanska zasedba je v uvodnih štirih tekmah skupine A premagala hrvaško Podravko Vegeto s 24:23, danski Nyköbing s 35:25, romunsko Glorio Bistrito s 35:30 in norveški Storhamar s 25:23. Pred tednom dni je doživela prvi poraz, romunska Bukarešta je v Stožicah zmagala z 31:29.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Dragana Adžića so pripravljene na obračun proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam. Za Ferencvaros igrajo štiri nekdanje krimovke: Srbkinji Andreja Lekić in Dragana Cvijić, Rusinja Darja Dmitrijeva in Madžarka Szandra Szöllosi-Zacsik.

Ferencvaros je pred tednom dni - tako kot Krim Mercator - doživel prvi poraz v ligi prvakinj proti francoskemu Metzu, pred tem je na kolena položil Nyköbing, Podravko Vegeto, Storhamar in Glorio Bistrito.

