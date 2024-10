Elizabeth Omoregie ni na seznamu, Nena Černigoj mora na operacijo

Ženska izbrana vrsta se bo zbrala še drugič v novi sezoni in obenem zadnjič pred začetkom sklepnih priprav. Prve treninge je opravila septembra, ko se je zbrala prvič po premiernem nastopu na olimpijskih igrah, po katerih so se od dresa z državnim grbom poslovile številne nosilke igre.

Prenovljena ekipa Dragana Adžića ni pustila ravnodušnega, navdušila ga je z energijo in delovno vnemo, so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije (RZS).

Neno Černigoj čaka operativni poseg

Črnogorski strokovnjak je tokrat na priprave povabil 19 igralk. V primerjavi s septembrsko akcijo je na seznamu kar nekaj sprememb. Na pripravah tokrat ne bo mlade, 20-letne zunanje igralke Nene Černigoj, ki si je na evropski tekmi Mlinotesta Ajdovščine minulo soboto poškodovala roko in jo ta teden čaka operativni poseg.

Nena Černigoj si je poškodovala roko. Foto: www.alesfevzer.com

Obenem bo tudi ta del priprav izpustila Elizabeth Omoregie, ki je v soboto v ligi prvakinj z Bukarešto gostovala v Ljubljani proti Krimu in dosegla osem zadetkov, saj ji po informacijah krovne slovenske zveze udeležbo še naprej onemogoča kronična poškodba kolena.

Na drugi strani si je prvi vpoklic na reprezentančne priprave prislužila 24-letna levokrilna rokometašica Ana Jeras, ena ključnih posameznic velenjske ekipe. Po daljšem premoru bosta na pripravah znova sodelovali vratarka Karin Kuralt in zunanja igralka Ivona Barukčić, ki se je v novi sezoni na igrišče vrnila po hudi poškodbi kolena.

Adžičev seznam sestavljajo še krilne igralke Ema Abina, Maja Svetik, Ema Marija Marković, Živa Čopi in Elena Erceg, zunanje igralke Tjaša Stanko, Nuša Fegic, Ana Abina, Ema Hrvatin, Erin Novak in Špela Bajc, krožne napadalke Nataša Ljepoja, Valentina Tina Klemenčič in Lana Puncer ter vratarki Maja Vojnović in Dijana Đajić. Erceg in Puncer se bosta med pripravami udeležili tudi dejavnosti mladinske reprezentance, ki bo reprezentančni teden izkoristila za dve pripravljalni tekmi.

Adžić povabil tudi nekaj novih imen

Dragan Adžić bo prihodnji teden vodil priprave v Ljubljani. Foto: Bor Slana/STA "Za razliko od septembra bo tokrat na reprezentančnih pripravah prisotnih nekaj novih imen. Na mestu levega krila sem vpoklical Ano Jeras, saj želim preveriti raven njenega rokometnega znanja v primerjavi z ravnjo, ki je potrebna za člansko reprezentanco. Glede na to, da bodo sočasno potekale tudi priprave mladinske reprezentance, sem na seznam dodal tudi vratarko Karin Kuralt. Zaradi poškodbe Nene Černigoj sem vpoklical še Ivono Barukčić. Vse druge so bile poleg že septembra, ko so opravile vse predvidene dejavnosti ter pokazale velik potencial, ki ga premorejo," je ob razkritju seznama dejal Adžić.

Reprezentanca se bo za drugi ciklus priprav zbrala v ponedeljek in ga do sobote v celoti preživela v Ljubljani. "Z energijo, ki jo je ekipa pokazala septembra, želimo nadaljevati tudi prihodnji teden," je za RZS še dejal selektor.

Do prve tekme na euru bo Slovenke ob vstopu v priprave ločilo dobrih šest tednov. V četrtek, 28. novembra, bodo v Innsbrucku prve slovenske tekmice svetovne podprvakinje in zadnje olimpijske zmagovalke, Norvežanke. Z vmesnim dnevom premora bosta sledila še obračuna s Slovaško in sogostiteljico tekmovanja, Avstrijo. Napredovanje na Dunaj si bosta zagotovili najboljši dve ekipi skupine.