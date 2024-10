Po prvem porazu umirjajo žogo

Rokometašice Krima so to sezono lige prvakinj odlično začele in uvodoma nanizale štiri zaporedne zmage nad hrvaško Podravko Vegeto, romunsko Bistrito, danskim Nyköbingom in norveškim Storhamarjem. Minulo soboto pa so rokometašice romunske Bukarešte končale njihov zmagoviti niz.

V ljubljanski ekipi se zavedajo, da je poraz sestavni del vsake sezone. "Seveda tudi poraz mora priti, žal mi je, da je do tega prišlo ravno doma. A vemo, kje smo delali napake in verjamem, da bomo to popravili v soboto na zelo težki tekmi. Najpomembneje ta čas je, da je celotna ekipa zdrava. Verjamem, da smo se od tekme z Bukarešto veliko naučili in bomo lahko nadaljevali gradnjo našega tima. V manj kot dveh mesecih smo naredili veliko pozitivnih stvari in delo bomo dobro nadaljevali, ne glede na zmage ali poraze," je uvodoma dejal črnogorski strateg na klopi Krima Dragan Adžić.

Ob tem je poudaril, da jih v soboto čaka izjemno težak tekmec. "Vedno je najpomembneje, kako mi igramo, da imamo samozavest in se držimo dogovorov iz slačilnice. Vendar nas čaka izjemen nasprotnik, ki je poleti pripeljal tri napadalke, ki so minulo sezono v ligi prvakinj zbrale 230 golov. Ekipo poznamo, večino igralk sem tudi treniral, in v tem je naša prednost."

"Verjamem, da smo se od tekme z Bukarešto veliko naučili in bomo lahko nadaljevali gradnjo našega tima," pravi Adžić. Foto: Bor Slana/STA

"Pomembno bo, da gremo v tekmo samozavestno in verjamem, da zmoremo zdržati 60 minut proti takemu tekmecu. V obrambi bomo morali igrati na višji ravni, da se čvrsto postavimo, to nam je morda manjkalo proti Bukarešti. V napadu smo dobri, naj ostane tako, po petih krogih smo ekipa, ki je v naši skupini dosegla največ zadetkov," je pred gostovanjem še menil Adžić.

Jovanka Radičević umirja žogo

Tudi izkušena Jovanka Radičević po prvem porazu na dosedanji evropski poti umirja žogo in pravi, da so tako zmage kot porazi sestavni del športa.

"To je tisto, kar športu daje poseben čar. Kadar zmaguješ, nimaš veliko časa za slavje, tudi ko izgubiš, ni veliko časa za žalost. Pogled je že usmerjen proti novemu cilju. Pred nami je nov izziv, nov tekmec. Če je bilo treba izgubiti, je bolje, da je bilo to sedaj kot pa v nadaljevanju sezone. Lani je, na primer, Metz zmagoval po tekočem traku, nato pa končal nastope v četrtfinalu. Najbolje moramo biti pripravljene takrat, ko je to najbolj pomembno. Verjamem, da v četrtfinalu."

Foto: Aleš Fevžer

Kot je dodala Črnogorka, je to sezono cilj krimovk uvrstitev na sklepni turnir final 4. "Predvsem je pomembno, da ohranimo dobre stvari, ki nas krasijo, in se osredotočimo nanje. Čaka nas težko gostovanje, vendar moramo v tekmo s Ferencvarosem vstopiti pogumno in odločno. Vemo, kako kakovostno ekipo imajo, saj so kupili vse, kar je bilo za kupiti, gre za najboljšo napadalno ekipo to sezono. Potrebujemo mirno glavo in vroče srce, ter pokazati pogum na igrišču. Tekma bo težka tudi zaradi publike, vendar naj bo to za nas le dodatna motivacija."

Tjaša Stanko meni, da bo v soboto ključ do zmage spet obramba. "V dveh mesecih smo potrdile, da dobro delamo in verjamem, da bomo to pokazale tudi v soboto. V ekipi po porazu ni panike, vlada zgolj pozitivno vzdušje. Naš cilj je, da bi točke iz Budimpešte odšle z nami. Dobro treniramo že od ponedeljka, vse smo motivirane in v soboto gremo na zmago."

Sobotna tekma proti FTC v Areni Erd v predmestju Budimpešte se bo začela ob 16. uri.

Preberite še: