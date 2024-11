Krimovke po veliki skalp: Prepričana sem, da imamo orožje za zmago

Rokometašice Krima Mercatorja v nedeljo ob 14. uri čaka derbi lige prvakinj to sezono, ko se bodo v ljubljanskih Stožicah v 7. krogu pomerile z Metzem. Ekipi se dobro poznata, nenazadnje sta v pripravah na sezono odigrali dve prijateljski tekmi. V ljubljanskem taboru poudarjajo, da so med premorom delali dobro in da je Metz zrel za prvi poraz.

Francoske tekmice so praktično vse od lanskega zaključnega turnirja najboljše četverice še brez poraza. To sezono so začele odlično in so po šestih krogih s skoraj popolnim izkupičkom šestih zmag in remija na vrhu skupine A z 11 točkami, krimovke so tretje z osmimi točkami.

Zdaj jih čakata dve zaporedni medsebojni tekmi, prva v nedeljo v Ljubljani, druga pa nato v soboto, 16. novembra, v Metzu.

"Resda Metz od lanskega final foura še ni izgubil tekme, vendar mislim, da smo mi zelo dobro pripravljeni. Malo daljši premor v ligi prvakinj za nas pomeni le kakovostne priprave. V ekipi vlada dobra energija, zdravstveni karton je super, vse igralke so zdrave, tako da menim, da smo lahko prav mi tisti, ki končamo njihov zmagoviti niz," je pred tekmo razmišljal ljubljanski strateg Dragan Adžić.

Stanko: Skrivnosti ni

Kot je dodal trener, sta bili dve medsebojni tekmi v pripravah na novo sezono dobra poteza: "To sem si želel, da igralkam omogočim dodatne izkušnje. Tekma pa bo seveda pokazala, komu sta prijateljska dvoboja bolj koristila."

Tjaša Stanko, nekdanja rokometašica Metza, se prav tako zaveda kakovosti francoskih tekmic, vendar je prepričana o dobrih možnostih Ljubljančank za veliki skalp. "Skrivnosti ni, vse ekipe se dobro poznamo, smo pa skupaj z Metzem trenirali pred začetkom sezone in odigrali dve tekmi. Letos imamo v ekipi kar nekaj igralk, ki smo nosile dres Metza, ampak vemo, da so izjemna ekipa z dobro taktično podkovanim trenerjem. Ne bo lahko, vendar jaz verjamem v našo ekipo," je dejala Stanko.

Hiter prodor tekmic

Vratarka Barbara Arenhart je izpostavila, da je največja odlika tekmic hiter prodor, saj imajo zelo hitra krila. "Vendar pa mislim, da smo se dobro pripravile nanje. Prepričana sem, da imamo orožje za zmago. Zadnji teden le še pilimo zadnje podrobnosti. Boriti se bomo morale do zadnje žoge. Čeprav smo dvakrat izgubile le za malo, verjamem, da bomo prišle nazaj na zmagovito pot."

Stanko je dodala, da so premor v taboru krimovk dobro izkoristili za priprave in da lahko s pomočjo gledalcev na zadnji domači tekmi leta tudi odnesejo dve točki.

"Premor nam je prišel prav"

"Premor ni nič nenavadnega, vse smo že vajene tega ritma in menjave klub - reprezentanca. Nam je pa gotovo prišel prav, da smo se lahko dobro pripravile na Metz. Že lani smo z njimi odigrale dve zaporedni tekmi, dodatne motivacije ne potrebujemo že zaradi revanše za prejšnje sezone. Mislim, da smo dobro pripravljene in tudi, da je že čas, da Metz izgubi v Stožicah," je menila Stanko.

Ob tem je prepričana, da bo ključ do zmage zlasti zaustavljanje prvega vala protinapada. "Glede na to, da so one ekipa, ki izjemno veliko teče, jaz mislim da bo to, da jim zaustavimo prvi val protinapada, ključ do zmage. In pa seveda naša obramba. Si pa zelo želim, da v nedeljo po treh letih končno premagamo Metz in se veselimo ter vrnemo na pot naših zmag."

Tekma je na sporedu v nedeljo ob 14. uri zaradi petkovega koncerta v Stožicah, pred dvobojem krimovk z Metzem pa bo v prostorih dvorane še slovesnost ob sprejemu novih članov v Hram slovenskih športnih junakov.