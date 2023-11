Krimovke na zahtevnem popravnem izpitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo pred reprezentančnim premorom na delu še v Franciji, kjer jih v nedeljo ob 16. uri v ligi prvakinj čaka tekma z Metzem. Prav ta ekipa je bila njihov prejšnji tekmec v sedmem krogu skupinskega dela 12. novembra v Ljubljani in zmagala z 28:22.

Ljubljanska ekipa je po prepričljivem uvodu in treh zmagah nad poljskim Lubinom, danskim Esbjergom in madžarskim Ferencvarosem na zadnjih štirih tekmah osvojila točko z norveškim Kristiansandom, v obračunih z danskim Ikastom in romunskim Rapidom iz Bukarešte ter Metzom je ostala brez njih.

Po sedmih krogih je Krim s sedmimi točkami na četrtem mestu v skupini B. V vodstvu je Esbjerg z 12 točkami, Ikast in Metz sta jih zbrala po deset, Rapid Bukarešta jih ima tako kot Krim sedem, Vipers Kristiansand in Ferencvaros po pet, Lubin je brez točk.

Rokometna liga prvakinj, 8. krog:

Sobota, 18. november:

Nedelja, 19, november:

Lestvici: