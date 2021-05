Kakšna sreda! Gorenje nadigralo Celje, ki izgublja boj za naslov.

Velenjčani so v velikem derbiju zasenčili goste iz Celja. Že po prvem polčasu so vodili kar za +9.

Sreda je v ligi NLB prinesla dva zanimiva zaostala obračuna, ki sta poskrbela za menjavo na vrhu. Trimo je v dolenjskem spopadu v gosteh napolnil mrežo zadnjeuvrščeni Krk in se povzpel na vrh, s katerega so sestopili Celjani. Branilci naslova, ki se nahajajo v rezultatski krizi, so v velikem derbiju v Velenju ostali praznih rok. Gorenje je prvake, ki so se nedavno odločili za menjavo trenerja in jih je prvič vodil Luka Žvižej, nadigrali kar s 30:22.