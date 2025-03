Slovan na vrhu, derbi v Trebnjem ni dal zmagovalca

Osrednja tekma 21. kroga se je v Mokronogu končala z remijem. Krog pred koncem rednega dela lige NLB je v vodstvu LL Grosist Slovan, ki ima enako število točk kot drugouvrščena ekipa iz knežjega mesta, a je v prednosti zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah, medtem ko ima tretjeuvrščena zasedba iz Trebnjega dve točki manj od ljubljanske in celjske ekipe.

Izbranci portugalskega trenerja na klopi Celja Paula Pereire so bolje pričeli obračun na Dolenjskem. V 11. minuti so si po golu Tadeja Mazeja priigrali štiri gole prednosti (9:5), a so jih gostitelji v svoji začasni domači dvorani pet minut kasneje ujeli in izenačili na 10:10.

Nato je znova nastopilo "plodno obdobje" za Celjane, ki so na krilih dobrih obramb Gala Gaberška v 22. minuti povedli s 14:10. Lepo prednost štirih golov so imeli v 26. minuti (16:12), do odhoda na veliki odmor pa so Trebanjci po dveh zadetkih Jake Soršaka prepolovili zaostanek (14:16).

Do 42. minute je bila tekma povsem izenačena (20:20), nato pa so se razigrali Trebanjci in si pet minut kasneje priigrali najvišje vodstvo na tekmi (25:22).

A gosti niso vrgli puške v koruzo, hitro so vzpostavili ravnotežje in v 50. minuti po golu Mazeja izenačili na 26:26, dve minuti kasneje pa po golu Madžara Alexa Bognarja povedli s 27:26.

V prelomnih trenutkih dvoboja se je odvijal izenačen in ogorčen boj za vsak košček igrišča. V 59. minuti je bila tekma povsem odprta (31:31). Gostitelje je 1:05 minute pred koncem tekme v vodstvo popeljal Mirko Latković po golu s sedemmetrovke za vodstvo z 32:31, izenačujoči gol pa je 12 sekund pred zadnjim zvokom sirene dosegel Andraž Makuc.

V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Soršak s šestimi in Latković s petimi goli, v celjski pa Makuc s sedmimi in Bognar s petimi zadetki. V gostujoči zasedbi je vratar Gaberšek zbral 12 obramb.

Trebanjska zasedba bo v zadnjem krogu rednega dela gostovala v Kopru, celjska pa bo gostila Misteral Krško. Obe tekmi bosta 7. marca.

Slovan vodi v ligi. Foto: Aleš Fevžer

Slovan slabo začel, pa dobro končal

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so slabo odprli petkov obračun proti zadnjeuvrščenim Koprčanom. Sredi prvega polčasa so dvakrat zaostali za tri gole (4:7, 5:8), v zadnjem delu prve polovice tekme pa še tretjič (10:13).

Ljubljančani so tik pred polčasom ujeli tekmece z Obale in izenačili na 13:13, v drugi polovici tekme pa po pričakovanju dokončno zlomili njihov odpor.

Zormanovi izbranci so močno dvignili raven svoje igre v napadu in obrambi ter v 47. minuti povedli za deset golov (26:16), najvišjo prednost 16 golov pa so si priigrali prav na koncu dvoboja (35:19).

V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Nikolaos Tzortzinis s sedmimi goli, vratar Vladimir Gošić pa je zbral 16 obramb. V koprski zasedbi sta Giacomo Hrovatin in Amir Bašić dosegla po pet zadetkov.

V drugi del s čim več točkami

V zaključku rednega dela ekipe iščejo čim boljša izhodišča pred drugim delom tekmovanja, ki bo potekal v treh skupinah s po štirimi moštvi in se bo predvidoma začel 22. marca. Najboljših osem ekip iz prvega dela bo razdeljenih v dve skupini. Prvo bodo tvorile ekipe, ki bodo v prvem delu tekmovanja zasedle 1., 4., 5. in 8. mesto, preostale pa bodo zbrane v drugi skupini. Četverica najnižje uvrščenih ekip bo tekmovanje nadaljevala v Ligi za obstanek. Najvišje rangirana ekipa vsake skupine bo drugi del začela s šestimi točkami, drugouvrščena s štirimi.

Iz vsake skupine bosta dve ekipi napredovali v polfinale, preostale pa se bodo borile za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Zadnjeuvrščena ekipa bo izpadla v 1. B SRL, predzadnjo pa čakata dodatna kvalifikacijska dvoboja z drugouvrščeno ekipo 1. B SRL. Končnica Lige NLB za sezono 2024/2025 se bo začela 17. maja.

Liga NLB, 21. krog

Petek, 28. februar:

Sobota, 1. marec:

Nedelja, 2. marec:

Lestvica: