Slovanu derbi v Celju, Velenjčani in Trebanjci do zanesljivih zmag

Rokometaši Gorenja Velenja so na petkovi uvodni tekmi 20. kroga rokometne lige NLB z 28:24 premagali Ivančno Gorico. V ospredju kroga pa je bil sobotni derbi v Celju, kjer je Slovan s 30:29 ugnal vodilno moštvo lige in se Celjanom povsem približal na lestvici. Krka je že pred derbijem v dolenjskem dvoboju gostila Trimo Trebnje, zmage pa so se s 26:30 veselili gostje. Komplet točk sta zabeležila še Urbanscape Loka in Slovenj Gradec.

Osrednja tekma kroga med vodilnimi Celjani in drugouvrščenimi Ljubljančani se je v lepo zapolnjenem Zlatorogu končala z zmago rokometašev iz slovenske prestolnice, ki so se tekmecem iz knežjega mesta približali na točko zaostanka. Na tretjem mestu so Trebanjci, za vodilnimi Celjani zaostajajo dve točki.

Uvodne minute so minile v znamenju izbrancev gostujočega trenerja Uroša Zormana, ki so tekmo odprli z 2:0, po vodstvu s 4:2 pa so gostitelji naredili delni izid 3:0 in v 11. minuti po zadetku Luke Perića prvič povedli s 5:4. Do konca polčasa se je odvijal povsem enakovreden boj, v 18. minuti pa sta najboljša slovenska sodnika v zadnjih letih David Sok in Bojan Lah pomembnemu členu v ljubljanski vrsti ter slovenskemu reprezentantu Stašu Slatinku Jovičiču pokazala rdeči karton.

Celjani so v 25. minuti prvič na dvoboju povedli za dva gola (11:9), Ljubljančani pa so v končnici zaigrali bolje in se po golu Adija Mehmedćehajića na veliki odmor odpravili z najmanjšo možno prednostjo (14:13).

Foto: Jure Banfi

V drugi polovici tekme so se igralci obeh ekip gnali do skrajnih meja ter vselej igrali bojevito in požrtvovalno, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj modri in preudarni Ljubljančani.

V 48. minuti so po zadetku Mehmedćehajića prvič na dvoboju povedli za tri gole (23:20), šest minut kasneje pa je Jure Dolenec po natančnem strelu s sedemmetrovke svoje soigralce popeljal do vodstva s +5 (27:22).

Izbranci portugalskega strokovnjaka na celjski klopi Paula Pereire so se tri minute pred koncem približali na dva gola (26:28). Po zapravljeni sedemmetrovki Dolenca so imeli napad za gol zaostanka, a se je z bravurozno obrambo izkazal vratar Rok Zaponšek, Ljubljančani pa so nato z golom Kenana Pajta dobro minuto pred koncem povedli z 29:26 in dokončno nagnili tehtnico na svojo stran.

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Mehmedćehajić s sedmimi in Jaka Malus s petimi goli, v celjski pa Uroš Milićević s sedmimi zadetki. Njegova soigralca Perić in Alex Bognar sta dosegla po šest golov.

Liga NLB, 20. krog

Petek, 21. februar:

Sobota, 22. februar:

Torek, 25. februar:

Lestvica: