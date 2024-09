Začenja se v Ormožu, v nedeljo derbi v Velenju

Drugi krog tekem lige NLB se bo začel z obračunom klubov iz Ormoža in Kopra. Ta je v prejšnjem krogu zmagal nad Krškim, medtem ko so Ormožani z golom razlike izgubili s Celjani. Za zaključek kroga se bosta v nedeljo na derbiju kroga pomerila Gorenje Velenje in Grosist Slovan.