Zorman visoko izgubil pri bivših, na vrhu spet Celjani

Rokometaši v ligi NLB so danes odigrali tekme 14. kroga. Osrednji obračun kroga se je odvil v Trebnjem, kjer je pri Trimu gostoval Grosist Slovan. Trener ljubljanske ekipe Uroš Zorman se je tako vranil na gostovanje k svojemu nekdanjemu klubu, tam pa doživel ponižanje, saj so gostitelji Kodeljevčane premagali kar s 34:24. Na vrhu prvenstvene lestvice je spet Celje Pivovarna Laško, ki je s 34:27 slavila v Škofji Loki. Velenjčani so doma izgubili proti Krki (28:31), Krško je bilo s 24:22 boljše od Slovenj Gradca, tekmi v Ribnici in Ormožu pa sta se končali z neodločenim izidom.

Vodilni Ljubljančani so na Dolenjskem pogrnili po celi črti. Po visokem porazu, drugem v elitnem ligaškem tekmovanju v sezoni 2024/25, so nazadovali na drugo mesto, za vodilnimi Celjani, ki so danes zmagali v Škofji Loki, imajo točko zaostanka. Trebanjci so po deveti zmagi zadržali tretje mesto v ligi NLB, štiri manj od vodilnih tekmecev iz knežjega mesta.

Dolenjski rokometaši so se na osrednji tekmi kroga pošteno poigrali s tekmeci iz slovenske prestolnice. V prvi polovici tekme, predvsem v sami končnici, je šlo za pravo igro "mačke z mišjo". Gostitelji so hitro povedli s 4:1, nato pa postopoma višali svojo prednost.

Slovanj je bil celo tekmo v podrejenem položaju. Foto: Aleš Fevžer

Pri izidu 15:9 se jim je začasno ustavilo, gosti so se približali na 15:11, v sklepnih minutah prve polovice tekme pa so naredili delni izid 7:0 in se na veliki odmor odpravili z velikansko prednostjo enajstih golov (22:11).

Pri gostiteljih je bil v prvem polčasu neustavljiv Matic Pipp, ki je dosegel kar osem golov, Timotej Grmšek pa je prispeval pet zadetkov.

V drugi polovici tekme se razmerje na igrišču ni spremenilo, izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so bili v podrejenem položaju, njihov največji zaostanek pa je znašal 13 golov (18:31, 19:32).

Trebanjci so vodili tudi za 13 golov. Foto: Aleš Fevžer

Pri Trebanjcih je Pipp na koncu zbral deset golov, Grmšek pa pet. Pri bledih Ljubljančanih so Kenan Pajt, Tarik Mlivić in Bruno Vili Zobec dosegli po štiri zadetke.

Celjani na vrhu

Celjski rokometaši so dosegli tretjo zaporedno zmago v ligi ter imajo zdaj na prvem mestu 24 točk. Celjani so bili večino tekme v ospredju, odločilno prednost pa pridobili v drugem polčasu. Škofjeloška zasedba ostaja pri 12 točkah v sredini lestvice.

Škofjeločani in Celjani so uvodoma prikazali zelo izenačeno predstavo, skupaj sta ekipi bili še pri 10:10, nato pa je Celjanom kot prvim uspelo priti do malce občutnejše prednosti, ko so pobegnili na 14:10. Toda tudi to ni strlo odpora gostiteljev, ki so do polčasa zaostanek prepolovili in se vrnili v igro.

Celjani so spet vodilna ekipa lige NLB. Foto: Aleš Fevžer

Celjska zasedba pa je v uvodu drugega dela spet stopila na plin, hitro spet prišla do štirih golov naskoka, v 38. minuti pa je Žiga Mlakar zadel za dotlej največjo prednost 21:16. Ko je Uroš Miličević zadel za 30:24 v 56. minuti, je bil zmagovalec odločen. Največja prednost je bila tik pred koncem tekme, ko je Leon Gregorič s sedmih metrov zadel za 34:26.

Nejc Hriberšek je pri domačih dosegel sedem golov, v celjski ekipi sta bila s po šestimi zadetki najboljša Milićević in Oleksander Onufrijenko.

Liga NLB, 14. krog

Sobota, 7. december:

Lestvica: