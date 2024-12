Trimu derbi z Gorenjem, tesna zmaga tudi Celju

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 15. krogu lige NLB premagali Krko s 26:24. Visoko je zmagal LL Grosist Slovan, doma proti ekipi Misteral Krško s 36:24. Na osrednem obračunu kroga pa je Trimo Trebnje premagalo Gorenje Velenje s 27:24. Rokometaši Slovenj Gradca so premagali Jeruzalem Ormož s 30:28, Ribničani so z 29:25 slavili pri Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, Škofjeločani pa s 26:23 v Kopru.

Trebanjci so dosegli peto zmago v nizu, zdaj proti zadnjim slovenskim prvakom iz Velenja. Dolenjski rokometaši so vodili od prve do zadnje minute. V prvem polčasu so povedli z 8:5, nato malenkostno popustili in Velenjčanom dovolili, da so jih ujeli (8:8, 9:9), v končnici prvega polčasa pa znova zaigrali učinkovito ter po zaslugi golov Jana Jurečiča in dobrih obramb Urbana Lesjaka na odmor odšli s prednostjo treh golov (12:9).

V drugem polčasu so Velenjčani skušali tekmo postaviti na glavo. Hitro so se približali na dva gola zaostanka (11:13), nato pa so vajeti igre znova prevzeli domači rokometaši in po golu Vida Miklavca v 49. minuti povedli z 22:17. Velenjčani niso izobesili bele zastave, v obeh smereh igre so zaigrali veliko bolje in v 54. minuti povsem zadihali za ovratnik Trebanjcev, potem ko je zadel Oleksij Jankovskij. Velenjčani so grozili do zadnjega zvoka sirene, gostitelji pa so s pravočasno doseženimi zadetki vzdrževali prednost dveh golov. V 60. minuti je Jurečič zadel za vodstvo 26:24, zadnji žebelj v krsto rokometašev iz Šaleške doline pa je v izdihljajih tekme zabil Miklavec za končnih 27:24.

Pri Trebanjcih sta bila najbolj učinkovita Miklavec z devetimi in Jurečič s petimi goli, medtem ko je Lesjak zbral 12 obramb. Pri Velenjčanih je Urban Pipp dosegel šest, vratar Matevž Skok pa je ubranil 12 strelov.

Slovanovci so hitro pozabili zaušnico proti Trimu (24:34) v prejšnjem krogu in brez težav ugnali novince med prvoligaši iz Krškega. Dvomov o zmagovalcu ni bilo tako rekoč od samega začetka. Domači so hitro prišli do visoke prednosti. Že v deseti minuti je bilo na semaforju 10:3, do polčasa pa je razlika še nekoliko narasla (21:12). Udobna prednost je pomenila, da je drugi polčas minil mirno in brez večjih pretresov. Slovan je ohranjal okoli deset golov razlike, najvišja je znašala 12 zadetkov v 52. minuti, takšna pa je bila tudi po izteku 60 minut.

Foto: Aleš Fevžer Celjani so od prve do zadnje minute igrali zavzeto in odgovorno proti tekmecem iz Novega mesta, ki so pred petimi dnevi v Rdeči dvorani premagali prvake iz Velenja. Celjani so si že sredi prvega polčasa priigrali visoko prednost šestih golov (11:15, 12:6), na polovici tekme pa vodili s 15:11. Izbranci gostujočega trenerja Mirka Skoka so se v začetku drugega polčasa dobro zoperstavili Celjanom. Hitro so se približali na dva gola zaostanka (15:17, 16:18), to je tudi vse, kar so jim dovolili gostitelji.

Celjani so v prelomnih trenutkih nadzorovali Novomeščane. V 51. minuti so po golu Alexa Bognarja povedli s 24:19, prednost pa zadržali vse do konca dvoboja. Pri Celjanih sta bila najbolj učinkovita Uroš Milićević s sedmimi in Andraž Makuc s šestimi goli, pri Novomeščanih pa Vojislav Vukić s šestimi in Tilen Kukman s petimi zadetki.

V Stični se je od prve do zadnje minute odvijal povsem enakovreden boj, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj preudarni rokometaši iz Ribnice. V izenačenem prvem polčasu si nobena ekipa ni priigrala več kot dva gola prednosti, na veliki odmor pa so se Ribničani odpravili z vodstvom 14:12. V 39. minuti so po zadetkih Žana Žagarja in Nikole Stefanovića podvojili prednost (19:15), nato pa so nastopile domače minute.

V desetih minutah so naredili preobrat in v 49. minuti po golu Janeza Gruma povedli z 21:20. Do 54. minute je bila tekma povsem odprta (24:24), končnica pa je minila v znamenju rokometašev iz dežele suhe robe. Po golih Stefanovića, Uroša Knavsa, Roka Skola, Nejca Planinška in Ahmeda Begića so povedli z 28:23 ter se veselili pomembne zmage. Pri Ribnici je bil najbolj učinkovit Knavs s sedmimi goli.

Večji del dvoboja med Koprom in Urbanscape Loka so bili v prednosti Koprčani, končnica tekme pa je minila v absolutnem znamenju rokometašev iz Škofje Loke. Na Obali so dosegli peto zmago in so še naprej v prvi polovici razpredelnice, Primorci po 12. porazu ostajajo prikovani na dnu 12-članske lige. Izbranci domačega trenerja Borisa Lisice so v prvem polčasu zasenčili tekmece iz Škofje Loke. V 27. minuti so povedli z 11:7, na polčasu pa so zadržali svojo prednost (12:8).

Primorci so bili v vodstvu do 47. minute, ko je Nejc Hriberšek izenačil na 19:19. Od tedaj naprej se gostitelji niso več izrinili v ospredje, po zaostanku treh golov (22:25) slabe štiri minute pred koncem pa je bilo jasno, da bosta točki odšli na Gorenjsko.

Pri Škofjeločanih je bil najbolj učinkovit Matevž Jesenko z osmimi goli, Vid Šebalj, Jure Kocbek in Hriberšek so jih dosegli po štiri. Pri Koprčanih sta odstopala Giacomo Hrovatin z desetimi goli in vratar Jakob Morato z 11 obrambami.

