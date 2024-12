Celjani po zmagi v Velenju spet na vrhu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 16. krogu lige NLB v gosteh premagali Gorenje Velenje z 28:24 (16:8). Za uvod v krog je Slovan v soboto v gosteh s 36:26 (23:15) ugnal Jeruzalem Ormož in za en dan na lestvici prehitel Celjane. Zmage so zabeležili tudi Krka, Riko Ribnica in Trimo Trebnje, v Škofji Loki pa se je dvoboj končal brez zmagovalca.

Slovenski prvaki iz Velenja nikakor ne najdejo poti iz slepe ulice. Zadnjo zmago so dosegli sredi novembra v Slovenj Gradcu, od tedaj pa so nanizali same ničle v ligi NLB proti tekmecem iz Škofje Loke, Ljubljane, Novega mesta, Trebnjega in Celja. Ekipa iz knežjega mesta je po današnji zmagi v Šaleški dolini znova zasedla vrh razpredelnice, pred ljubljansko ekipo ima eno, pred trebanjsko pa štiri točke prednosti.

Velenjčani so bili v uvodnih petnajstih minutah tekme enakovredni tradicionalnim domačim tekmecem iz Celja, nato pa niso več mogli slediti njihovemu ritmu. V 22. minuti so jim gosti ušli na šest (12:6), na polčasu pa je prednost gostov že znašala osem golov (16:8).

V prvem polčasu izjemno bledi gostitelji so v začetku drugega polčasa dvignili raven svoje igre za nekaj stopenj. V 35. minuti so po delnem izidu 4:0 prepolovili zaostanek (12:16), tri minute kasneje pa se po zadetku Anžeta Blagotinška približali na tri gole (14:17).

V 45. minuti so naredili "korak naprej". Malik Tatar je znižal na 18:20, nato pa so Celjani izkoristili verižni velenjski izključitvi in si v 49. minuti priigrali prednost petih golov (23:18).

Izbranci portugalskega strokovnjaka na celjski klopi Paula Pereire v prelomnih trenutkih dvoboja niso zapravili lepega kapitala, vseskozi so imeli prednost treh do največ petih golov ter se veselili sladke zmage.

Foto: Jan Gregorc

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Andraž Makuc s sedmimi in Uroš Milićević s petimi goli. Tilen Sokolič je za velenjsko dosegel pet zadetkov, vratar Matevž Skok pa je - ob dveh golih - zbral še 13 obramb.

Celjsko in velenjsko ekipo v sredo najprej čakata četrtfinalna obračuna v slovenskem pokalu. Prva bo gostovala na Škofljici, druga pa v Stični. V soboto sta pred njima še zadnji ligaški tekmi pred skoraj dvomesečnim premorom zaradi januarskega svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Velenjska zasedba bo gostovala v Krškem, celjska pa v Kopru.

Slovan zmagal v Ormožu

Krog sta v soboto odprla Jeruzalem Ormož in LL Grosist Slovan. Gostje iz prestolnice so v dvorani Hradek slavili z visoko razliko, že po prvem polčasu pa so držali lepo prednost. Dvoboj je bil tesen le do četrte minute, ko je Lucian Bura izenačil na 3:3, nato pa so iz minute v minuto prednost povečevali gosti. Do polovice prvega dela je Slovan vodil s 13:7, po 30 minutah pa je prednost narasla na osem golov (23:15).

V drugem delu so gosti nekoliko umirili ritem, a ohranjali prednost med sedmimi in desetimi zadetki. Takšen je bil naskok tudi ob koncu dvoboja, v katerem so domači zapravili kar pet od osmih sedemmetrovk. Pri Slovanu je devet golov dosegel Staš Slatinek Jovičič, šest jih je dodal Leon Ljevar. Nebojša Bojić je zbral 13 obramb. Pri gostih je Bura dvoboj končal z devetimi, Gašper Pungartnik pa s sedmimi goli.

Ribnica ugnala Slovenj Gradec, Trimo se je utrdil na tretjem mestu

Trebanjci so ugnali Krško. Foto: www.alesfevzer.com Rokometaši Rika Ribnice so doma premagali ekipo Slovenj Gradca z 32:27 (14:14). Ribničani so s petim parom točk na lestvici skoraj ujeli današnje tekmece, ki imajo le še točko več in so sedmi, mesto pred rokometaši iz dežele suhe robe. Ob zmagi je največ golov dosegel Uroš Knavs, in sicer deset. Sedem jih je dodal Nejc Planinšek. Jagoš Braunović je v vratih ustavil 15 od 41 strelov gostov. Pri teh je šest golov dosegel Aljaž Lampret.

Trimo iz Trebnjega pa je v gosteh premagal Misteral iz Krškega z 31:25 (13:10). Nanizal je že sedmo zaporedno zmago. Za domače je osem golov dosegel Marko Kotar, šest jih je dodal Darko Cingesar, pet pa Jaka Soršak. Urban Lesjak je ustavil 11 od 31 strelov v vratih Trebanjcev. Pri domačih sta šest oziroma pet golov dosegla Tadej Sobotič in Mitja Romih.

Rokometaši Urbanscape Loke in Sviša Cugelj oken Ivančne Gorice so se razšli brez zmagovalca s 26:26 (15:13). Krka je ugnala Koper z 31:26 (15:14). Primorci tako ostajajo prikovani na dno lestvice, Novomeščani pa trdno držijo četrto pozicijo.

