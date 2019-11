Celje stoodstotno, Ribnica ne popušča, nov poraz Maribora

V 10. krogu lige NLB je Riko Ribnica doma premagala Ormož in zadržala prednost dveh točk na lestvici pred Trimom, ki je bil boljši od Kopra. V nedeljo so Celjani v Slovenj Gradcu vknjižili še deseto zmago v sezoni, Mariborčani pa so doživeli nov poraz, tokrat v Dobovi. Zmage so slavili še Velenjčani in Novomeščani.