Superpokalni prvaki za uvod remizirali z Ribnico

Superpokalni zmagovalci, rokometaši Krke so sezono v državnem prvenstvu začeli z remijem proti Ribnici.

Superpokalni zmagovalci, rokometaši Krke so sezono v državnem prvenstvu začeli z remijem proti Ribnici. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Začela se je nova sezona rokometne Lige NLB, v kateri se meri 12 ekip, naslov državnih prvakov pa brani Celje Pivovarna Laško. Na edini nedeljski tekmi so gledalci v Novem mestu videli remi med superpokalnim prvakom Krko in Ribnico.

Rokometna sezona se je že tradicionalno začela s superpokalnim obračunom, v katerem je Krka presenetila favorizirane Celjane in osvojila prvi superpokalni naslov v zgodovini kluba.

V novi sezoni lige NLB bo nastopilo 12 ekip. Liga deluje na principu dvokrožnega ligaškega tekmovanja, razdeljena je na redni del in končnico za prvaka in obstanek. Po koncu rednega dela najboljših šest napreduje v končnico za prvaka, preostalih šest pa v končnico za obstanek.

Kot novinci se v državnem prvenstvu predstaviljajo rokometaši Sviš Ivančne Gorice in Hrastnika, iz Lige NLB pa sta po koncu prejšnje sezone izpadla Slovan in Šmartno.

Dobova in Maribor odprla novo sezono

Na prvi tekmi prvega kroga lige NLB so Mariborčani že v zaključku prvega polčasa strli odpor Dobove in na koncu zmagali z 28:23. Prvi strelec tekme je bil z devetimi goli Niko Medved.

V soboto prvi tekmi novincev v ligi

V soboto sta se v državnem prvenstvu predstavila še povratnika v ligo NLB, Sviš Ivančna Gorica in Dol TKI Hrastnik. Rokometaši Ivančne Gorice so že v prvem krogu presenetili goste iz Trebnjega in zmagali s 24:19, na drugi strani je Hrastnik moral priznati premoč Urbanscape Loki (23:25).