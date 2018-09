Velenjski rokometaši začeli pisati novo zgodbo

Rokometaši Gorenja so sezono odprli v kvalifikacijah pokala EHF, naslednji teden pa jih čaka še uvod v domačo sezono, v gosteh se bodo pomerili z ekipo Jeruzalema Ormoža. Ekipa je za novo sezono doživela osvežitev in pomladitev, saj bo njeno okostje sestavljalo deset novincev.

Novinci so Nikola Špelić, Vlado Matanović, Luka Logar, Vid Levc, David Miklavčič, Filip Banfro, Emir Taletović, Miha Kavčič, Aleks Kavčič in Andraž Kete.

Jovičić želi počasi graditi ekipo

"Menim, da smo perspektivna, mlada ekipa, ki pa še potrebuje čas, da se uigra in razvije v ekipo, ki si jo želimo. Načrt kluba je, da v obdobju dveh let ustvarimo kakovostno, uigrano ekipo, ki se bo zmožna kosati z ekipami v evropskem srednjem razredu. V tem času je potrebno postopno in počasi graditi ekipo, ki se bo ob koncu zmožna spopasti s Celjem in poskušala ponovno postati prvak Slovenije. Rokometu v Velenju in klubu želimo vrniti sijaj in priznanje, ki ga je užival v svojih najboljših letih. Sam želim ustvariti neko zdravo sredino, ekipo, v kateri se bodo fantje borili za vsako žogo ter bodo kazali pripadnost klubu in nenazadnje mestu," je na predstavitvi dejal njihov trener Zoran Jovičić.

Miklavčič novi kapetan

Najizkušenejši med novinci je David Miklavčič, reprezentant, ki bo tudi kapetan in vodja na igrišču. "Kakor v vsaki novi ekipi, kjer se zamenja veliko število igralcev, tudi pri nas ob začetku sezone prihaja do tako imenovanih nesoglasij na igrišču. Tukaj govorim predvsem o neuigranosti, ki je posledica spoznavanja igralcev in navajanje drug na drugega. Ta nesoglasja so kot nek davek, ki ga zdaj plačujemo za dosego cilja, ki si ga je klub zastavil," pravi Miklavčič.

David Miklavčič bo v novi sezoni kapetan Gorenja. Foto: RK Gorenje

"Ampak nič zato, pred sezono smo se vsi zavedali, kaj nas čaka. Še vedno se tega zavedamo in vse poskušamo reševati iz dneva v dan ter odpravljati napake, ki so prisotne v naši igri. Naš cilj je, da smo iz treninga v trening boljši ter da se vidi napredek v sami igri. Res je, da je o tem govoriti lahko, na terenu pa je vse to dejansko pokazati malo težje. Tukaj bomo vsekakor potrebovali še kar nekaj časa, ampak verjamem, da so fantje te ekipe pravi za doseganje zastavljenih ciljev. Vsak ima neke svoje kvalitete, ki jih le potrebno le izpiliti," meni Miklavčič.

V klubu si želijo, da tudi okolica in navijači spoznajo, da so začeli pisati neko novo zgodbo. "Tudi če fantje na igrišču ne bodo najboljši, bodo pa zagotovo najbolj borbeni in želim si, da bi na vsaki tekmi drago prodali svojo kožo. Če nam to uspe, menim, da smo lahko zelo neugoden nasprotnik za prav vsako ekipo," pa napoveduje športni direktor Gorenja Janez Gams.