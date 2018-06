V Kopru vse nared za spopad Slovenije in Madžarske

Cilj čete selektorja Veselina Vujovića je uvrstitev na še osmo svetovno prvenstvo. Na lanskem v Franciji so Slovenci osvojili zgodovinsko bronasto odličje.

V zmagah je 12:11 za Slovenijo

Slovenska izbrana vrsta je doslej z Madžarsko odigrala 25 tekem. Na njih je dosegla 12 zmag, dve tekmi sta se končali z neodločenima izidoma, enajstkrat pa je izgubila. Reprezentanci sta se na velikem turnirju nazadnje pomerili na evropskem prvenstvu v Srbiji 2012, ko je Slovenija v Novem Sadu zmagala z 32:30. V kvalifikacijah za SP na Švedskem 2011 je bila boljša Madžarska, ki je tesno zmagala s skupnim izidom s 53:52, v kvalifikacijah za SP v Katarju 2015 pa je Slovenija slavila s skupnim izidom 52:51.

Madžare spoštujejo, a se jih ne bojijo

Kvalifikacijskega tekmeca v slovenskem taboru spoštujejo, a se ga ne bojijo. "Moji izbranci imajo veliko izkušenj s tovrstnimi tekmami, tudi pod mojim selektorskim mandatom so jih odigrali kar nekaj in verjamem v njihove sposobnosti. Kakovost naših igralcev je znana, prav tako naši cilji," pravi selektor Vujović, kapetan slovenske reprezentance Vid Kavtičnik pa pravi: "Mi smo zelo motivirani in dali bomo vse od sebe. Zavedamo se svoje in tekmečeve kakovosti, a verjamem v svoje soigralce in prepričan sem, da bomo v naslednjih dneh prikazali pravo igro."

Slovenci si želijo pred povratno tekmo, ki bo v sredo, 13. junija v Veszpremu na Madžarskem, priigrati kar se da izdatno prednost, v Bonifiki pa bodo imeli bučno podporo s tribun, vstopnice za tekmo so namreč rokometni navdušenci razgrabili.

Kvalifikacije za SP, prva tekma: Sobota, 9. junija, Koper: 20.00, Slovenija – Madžarska