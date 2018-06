Vujović jezen kot ris: Žal mi je za navijače, ampak poraz smo si zaslužili

"Nismo šli niti na en prekršek, nismo iskali kontakta, nismo imeli potrebne čvrstosti. Nismo imeli nobenega razpoloženega igralca, nobenega vodje." Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Jasno je, da ne morem biti zadovoljen s tem, kar smo prikazali. Svetlobna leta smo od uvrstitve na svetovno prvenstvo, ampak športno je upati," je po sobotnem debaklu v koprski Bonifiki razlagal jezni selektor Veselin Vujović in nadaljeval: "Upam, da bomo odpravili napake, na Madžare pritisnili in v Veszpremu odigrali bolje. Kljub temu, da smo se pripravljali na dva njihova ključna igralca, Boda in Banhinija, sta nam v 15 minutah prvega polčasa prav ta zabila devet golov. Nismo šli niti na en prekršek, nismo iskali kontakta, nismo imeli potrebne čvrstosti. Nismo imeli nobenega razpoloženega igralca, nobenega vodje. To nista bila niti Zarabec, niti Bezjak. Delali smo začetniške napake, manjkala nam je zbranost. Žal mi je za navijače, preveč nonšalantno smo šli v tekmo. Poraz smo si zaslužili."

Slovence v sredo čaka težka, če ne že nemogoča naloga. Nadoknaditi morajo kar pet golov zaostanka. "Vedno sem optimist, ampak verjemite mi, da bo zelo težko," pravi selektor, ki je spet ostal brez enega od stebrov obrambe Mateja Gabra, ki je po udarcu v oko v 23. minuti tekme zapustil igrišče in se ni več vrnil. "Gaber je končal v bolnišnici, iz očesa je krvavel, ne vem, ali nam bo na drugi tekmi sploh lahko pomagal."

"Vse je še odprto, ampak v Veszpremu bomo morali igrati res fenomenalno"

Kapetan Vid Kavtičnik je bil s sedmimi goli najboljši strelec slovenske vrste, razloge za poraz je strnil takole: "Enostavno smo zgrešili preveč 'zicerjev'. Njihov vratar je prišel v formo, v serijo, ubranil nam je nekaj ključnih strelov in potem smo imeli težave še v napadu. V obrambi smo prejemali zadetke z vseh položajev. Ne vem, kaj naj še rečem. Smo razočarani, ampak ostaja še 60 minut, vračali smo se tudi že po težjih situacijah. Vse je še odprto, ampak v Veszpremu bomo morali igrati res fenomenalno."

"Izgubiti za pet zadetkov je katastrofa"

Povratnik v reprezentanco Jure Dolenec je dosegel dva gola, po tekmi pa je povedal: "V prvem polčasu smo imeli ogromno priložnosti, da mogoče tudi zlomimo tekmo, Igrali smo na trenutke zelo dobro, imeli tekmo pod nadzorom, Madžari so delali neumne in težke prekrške. Nanje smo znali odgovarjat, ampak tekme nismo zlomili zato, ker nismo zaključevali tako, kot bi morali. Nismo zadevali, nismo izkoristili sto odstotnih priložnosti, nismo izkoriščali igralca več. To je res velika škoda. V drugem polčasu smo padli, kot da bi se ustrašili, kot da bi nam neizkoriščene priložnosti s prvega polčasa skrajšale roke. Ko so Madžari povedli, pa je vse skupaj postalo še veliko težje. Vsi smo si želeli pozitivnega rezultata doma, ko je postalo jasno, da ga ne bo, smo začeli delati napake. Oni so jih izkoristili, rezultat je tak, kot je. Izgubiti za pet zadetkov je katastrofa. Ta poraz bo težko prežvečiti, težko bo spati. Upam le, da smo se sposobni ponovno sestaviti, da smo sposobni v Veszpremu pokazati drugačen obraz, tak kot smo ga danes v prvih 20 minutah. Na ta način imamo še nekaj možnosti."

Odsotnost Gabra jih je pokopala

"Padec naše obrambe je sovpadel s poškodbo Gabra. Ko nam ni mogel več pomagati, smo spustili praktično vsak madžarski napad, nismo izkoriščali njihovih izključitev. Nismo izkoristili svojih priložnosti, imeli smo jih ogromno, ampak vsakič, ko smo naredili nekaj dobrega, smo to pokvarili. Ko so oni videli, da smo v težavah, so dobili samozavest in rezultat je znan," je še dejal Dolenec.

"Igrali smo počasen rokomet, na Madžarskem tako ne bomo mogli zmagati"

Tudi strelec treh golov za Slovenijo Borut Mačkovšek priznava, da je bila danes slovenska igra slaba: "Mislim, da je bila obramba danes naš najšibkejši člen. Vemo, da imajo Madžari težke 'šuterje', ki niso tako spretni v nogah, poskušali smo jih ustaviti z visoko obrambo, ampak se nam ni izšlo. V napadu so imeli danes ogromno idej, bili so boljši in jim je treba čestitati. Mi smo imeli ogromno izgubljenih žog, nismo zadevali 'zicerjev', dvakrat smo zgrešili prazen gol … To se vse pozna. Slovimo po hitri igri, po navadi damo deset lahkih golov, danes smo dali enega ali dva. Igrali smo počasen rokomet, na Madžarskem tako ne bomo mogli zmagati. To tekmo moramo pozabiti, se pripraviti in iti v Veszpremu na vse ali nič."

Vsi so si enotni, da se je slovenski reprezentanci danes poznala odsotnost Mateja Gabra. "nam se pozna vsak igralec," je povedal Kavtičnik, Mačkovšek pa je dodal: "Gabrova odsotnost se nam je poznala ogromno. On je eden od stebrov naše obrambe, upam, da bo z njim vse v redu in da ni izgubljen za sredino tekmo."

V sredo, 13. junija v Veszpremu se bodo Slovenci še enkrat pomerili z Madžari. Na svetovno prvenstvo, ki ga bosta naslednje leto gostila Danska in Nemčija, potrebujejo zmago za najmanj pet golov (če bo rezultat višji od današnjih 24:29).