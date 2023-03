Slovenci pred najtežjo oviro

Slovenske rokometaše v tem tednu čaka najtežja ovira na poti do zaključnega turnirja stare celine med 10. in 24. januarjem prihodnje leto v Nemčiji.

Po dveh tekmah sta Slovenija in Črna gora zbrali po štiri točke, Kosovo in BiH pa sta brez njih. Na EP se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na zadnji medsebojni tekmi pred dvema mesecema na svetovnem prvenstvu v Krakovu zanesljivo premagali Črnogorce z 31:23. Ljubljančan na klopi elitne izbrane vrste na današnji in nedeljski tekmi ne bo mogel računati na Deana Bombača in Boruta Mačkovška, v ekipo pa se vračajo Miha Zarabec, Nik Henigman in Urh Kastelic, ki so manjkali na SP na Poljskem in Švedskem.

Slovenijo spomladi čakata še dve tekmi. Najprej se bo 27. aprila v Cazinu pomerila z BiH, tri dni kasneje pa bo v Velenju gostila Kosovo.

Kvalifikacije za EP 2024, skupina 7, 3. krog:

Lestvica: