Slovenci v peklensko vzdušje z jasnim ciljem

Slovenska izbrana vrsta je v sredinih večernih urah prispela v Bosno in Hercegovino, kjer se bo danes ob 20. uri pomerila z gostitelji pred razprodano dvorano v Cazinu. Slovenci so si že pred tem zagotovili tako mesto na evropskem prvenstvu 2024 kot tudi prvo mesto v svoji skupini, na peti tekmi kvalifikacij pa bo četa Uroša Zormana iskala svojo peto zmago.

Slovenski rokometaši so si svojo peto zaporedno (skupno štirinajsto) uvrstitev na evropsko prvenstvo zagotovili že v marčevskem reprezentančnem terminu z dvema zmagama nad Črno goro, a kljub temu so v Bosno in Hercegovino odpotovali z jasno željo po zmagi, saj si želijo ostati tudi po svojem petem preizkusu neporaženi.

Prav zaradi že odločene bitke za nastop na prvenstvu se je strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Zormanom odločil, da bodo v tem ciklu številni nosilci igre dobili nekaj več počitka, priložnost za dokazovanje pa bodo dobili mlajši reprezentanti. Iz skupine rokometašev, ki so se zbrali v Zrečah, so v domovini ostali Nejc Cehte, Gašper Horvat in Alen Skledar, reprezentanci pa sta se na treningih in poti na gostovanje pridružila legionarja iz nemškega državnega prvenstva, Urh Kastelic in Miha Zarabec.

Reprezentanci se je pridružil tudi Urh Kastelic. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Na dvoboj z reprezentanco Bosne in Hercegovine se nismo pripravljali nič drugače kot v preteklosti. Pri fantih, ki so prišli na reprezentančno akcijo, je videti, da se zavedajo odgovornosti, in dobro vzdušje v izbrani vrsti traja še naprej. Ne odpravljamo se na prijateljski turnir, cilj še vedno ostaja kvalifikacije končati neporaženi. S pomlajeno zasedbo, ki še ni tako uvedena v naš sistem, bo treba imeti nekaj potrpežljivosti, a želimo si bojevite predstave. Če bomo vsi dali vse od sebe, smo gotovo lahko uspešni," je pred tekmo dejal Zorman.

Slovenska reprezentanca se je z Bosno in Hercegovino pomerila na prvem obračunu v kvalifikacijah za EP 2024, ko je v Mariboru slavila zmago z 28:20. Po štirih odigranih tekmah v skupini 7 je Slovenija zbrala vseh osem točk, Črna gora in BiH jih imata po štiri, Kosovo pa je brez njih. Na EP se bo poleg Slovenije uvrstila še drugouvrščena izbrana vrsta, pogojno tudi tretjeuvrščena, če bo zbrala zadostno število točk.

Kvalifikacije za EP 2024, 5. krog: