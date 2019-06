Slovenke v četrtem jakostnem bobnu

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je dva dneva pred žrebom skupin za nastop na ženskem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom letos na Japonskem, obelodanila nosilke skupin. Slovenska reprezentanca bo petkov žreb v Tokiu pričakala v četrtem jakostnem bobnu, v njem so še Španija, obe Koreji in Kitajska.

Možne tekmice Slovenije iz prvega jakostnega bobna so Francija, Rusija, Nizozemska in Romunija, iz drugega Norveška, Švedska, Madžarska in Danska, iz tretjega Črna gora, Japonska, Nemčija in Srbija, iz petega Brazilija, Angola, Senegal in Argentina, iz šestega pa Kazahstan, Kuba, Kongo in Avstralija.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so v nedavnih dodatnih kvalifikacijah za nastop na zaključnem turnirju v deželi vzhajajočega sonca premagale tekmice iz Severne Makedonije. Slovenke so na prvi tekmi v Skopju zmagale s 33:30, na drugi v Celju z 38:27 ter se šestič prebile na svetovno prvenstvo.

Najvišje leta 2003

Na dosedanjih mundialih so bile najboljše na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Slovenske rokometašice so se pod Bregarjevo taktirko četrtič zaporedoma prebile na veliko tekmovanje, v zadnjih treh letih in pol so dvakrat nastopile na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 in v Franciji 2018 ter na svetovnem prvenstvu v Nemčiji 2017.

