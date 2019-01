Hrvati prek Brazilije na vrh skupine I?

Danes se na svetovnem rokometnem prvenstvu v drugem krogu drugega dela tekmovanja merijo reprezentance Brazilije in Hrvaške, Madžarske in Tunizije ter Islandije in Francije.

V skupini I v Kölnu nastopajo Hrvaška, Nemčija, Francija, Španija, Islandija in Brazilija, v skupini II v Herningu pa Danska, Švedska, Norveška, Madžarska, Egipt in Tunizija.

Neporažena Hrvaška bi z zmago nad Brazilijo v skupini I skočila na vrh, vsaj do večerne tekme med Francijo in Islandijo, po kateri bi, če bi zmagali Francozi, ti spet imeli točko več od Hrvaške, a z odigrano tekmo več.

V skupini II obračun Madžarske in Tunizije ne odloča o ničemer, saj reprezentanci nimata več nobenih možnosti za uvrstitev v polfinale.

Sistem tekmovanja Na prvenstvu nastopa 24 reprezentanc, ki so bile razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin so se uvrstile v glavni del tekmovanja, križali pa sta se skupini A in B ter C in D. Druge ekipe svoje nastope nadaljujejo v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta. Točke iz prvega dela so se prenesle v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa je razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I gosti slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa so v Herningu. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin, tretjeuvrščeni reprezentanci bosta igrali za peto, četrti ekipi obeh skupini pa za končno sedmo mesto. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

Makedonija je po današnji zmagi nad Čilom z 32:30 (16:16) osvojila končno 15. mesto, Angola pa je v tekmi za 23. mesto ukanila Japonsko z 32:29 (15:14).

Za 13. mesto se bosta udarila še Rusija in Katar, za 17. mesto Srbija in Argentina, za 21. mesto združeni Koreji in Savdska Arabija , ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Boris Denič , za 19. mesto pa Bahrajn in Avstrija.

Skupina I:

Lestvica:

Skupina II:

Lestvica:

Predsedniški pokal: Za 13. mesto:

Rusija - Katar Za 15. mesto:

Makedonija : Čile 32:30 (16:16) Za 17. mesto:

Srbija - Argentina Za 19. mesto:

Bahrajn - Avstrija Za 21. mesto:

Združeni Koreji – Savdska Arabija Za 23. mesto:

Angola : Japonska 32:29 (15:14)

Preberite še: