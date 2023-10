Izolanke prek Ciprčank zanesljivo v tretji krog evropskega pokala

Izbranke Boruta Hrena so bile na obeh dvobojih na Obali veliko boljše od tekmic s Cipra. V izolski ekipi je bila na današnji povratni tekmi najbolj učinkovita Teja Treven s šestimi goli. Urša Matekovič, Laura Cerovak in Maša Felluga so dosegle po tri, Martina Vujmilović Belac, Anja Jereb, Neja Polak, Nina Štampfer in Iris Bažec po dva, Nika Simšič, Nika Dodič, Maša Benigar, Živa Kocijančič in Alma Arnautovič pa po en zadetek.

Pri gostjah je blestela Magdalini Papa, na prvi tekmi je dosegla 17, na drugi pa 14 golov. Skupno je dosegla kar 31 od 48 golov za Youth Union.

Poleg zasedbe iz Izole se je v tretji krog evropskega pokala uvrstil tudi ajdovski Mlinotest, ki je izločil grško Panoramo iz Soluna s skupnim izidom 71:55 na dveh tekmah, medtem ko je izpadla Litija. Za ekipo iz osrednje Slovenije je bil usoden črnogorski Rudar iz Pljevlje, ki je skupno zmagal s 55:47.