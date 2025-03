Bo Istanbul po slabem desetletju znova slovenski?

Medtem ko se veselje navijačev po nedeljski zmagi nad Crveno zvezdo še ni poleglo, so košarkarji Cedevite Olimpije že spakirali svojo prtljago in v ponedeljek z Brnika odpotovali v Istanbul, kjer jih danes čaka srečanje četrtfinala evropskega pokala. Ljubljančani bodo uvrstitev med najboljše štiri lovili v dvorani Sinan Erdem Dome, kjer je slovenska reprezentanca pred slabimi osmimi leti osvojila naslov evropskih prvakov.

V taboru slovenskih prvakov upajo, da bo tudi zanje dvorana, ki sprejme 16 tisoč gledalcev, srečno prizorišče, se pa v taboru Cedevite Olimpije zavedajo, da jih čaka vse prej kot lahka naloga. Optimizem lahko zasedba Zvezdana Mitrovića zagotovo črpa iz predstav v zadnjem tednu, ko je v Stožicah v osmini finala najprej na kolena spravila Bešiktaš, zatem pa je v nedeljo v sklopu lige ABA ugnala še evroligaško Crveno zvezdo.

Zvezdana Mitrovića čaka obračun z velikim prijateljem Dejan Radonjićem. Foto: Filip Barbalić

"Letos smo že dobili nekaj težkih tekem, a zagotovo sta bili zadnji dve zmagi fantastični. Na tekmi proti Zvezdi je bilo lepo voditi ekipo, ki 40 minut daje svoj maksimum," je po zadnji predstavi dejal strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. Cedevita Olimpija bo drugič v zgodovini naskakovala polfinale evropskega pokala, nazadnje je to skušala uresničiti pred tremi leti, ko jo je v četrtfinalu v Stožicah nesrečno izločil Bursaspor. Če bi ljubljanski ekipi uspelo, bi se tako podpisala pod zgodovinski dosežek za slovensko klubsko košarko.

Obračun proti velikemu prijatelju

Bahčešehir, ki ga vodi Dejan Radonjić, vlogo pomočnika pa opravlja nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović, je v rednem delu na 18 tekmah izgubil le štirikrat, ob tem se lahko turška ekipa pohvali z najboljšo obrambo tekmovanja, saj je v rednem delu v povprečju prejela le 74,7 točke na tekmo. Napadalno je v Eurocupu prednjačil Tai Odiase, ki je na osmih zaporednih tekmah presegel dvomestno število točk. Za nameček je turška ekipa dobila še vseh devet domačih tekem v prvem delu tekmovanja.

Dejan Radonjić je pred prihodom v Turčijo vodil Panathinaikos, pred tem pa med drugim Crveno zvezdo, Bayern in Budućnost. Foto: Guliverimage

"Bahčešehir je zelo kakovostna ekipa, ki je v prvem delu dominirala v skupini A. Ekipo vodi moj dober prijatelj Dejan Radonjić, ki je moštvo prevzel sredi pretekle sezone, ko sem jaz še vodil Galatasaray. Iz ekipe Bahčešehirja je naredil pravi resen evropski tim. Vidi se njihova ambicija in da imajo fokus na Eurocupu, kjer so v svoji zahtevni skupini dominirali. Na vseh položajih so dobro popolnjeni, imajo veliko izkušenih, kakovostnih košarkarjev tako z izkušnjami iz evrolige kot iz lige NBA. Dejan dela resen posel in je v klubu z najvišjimi cilji," je z izbranimi besedami o tekmecu spregovoril Mitrović.

"Zagotovo je njihov poudarek na obrambi, tudi ko je Radonjić vodil Crveno zvezdo, je bil poudarek na obrambi. Takrat so bili ena najboljših obrambnih ekip v evroligi. To je moštvo čvrstih, močnih košarkarjev, ob tem imajo veliko orožij in talenta tudi v napadu. V prvem delu so pokazali res veliko kakovosti s prvim mestom, ki so si ga zagotovili že pred koncem rednega dela," je še dodal črnogorski strokovnjak.

Bahčešehir se je s prvim mestom v skupini A Eurocupa neposredno zavihtel v četrtfinale. Foto: Guliverimage

Bahčešehir je v zadnjem obdobju nanizal pet zaporednih porazov v vseh tekmovanjih, črn niz pa je turški klub prekinil v petek z zmago nad Yalovasporjem. Proti zadnjeuvrščeni ekipi zares močnega turškega prvenstva je četrtfinalist evropskega pokala zmagal z 89:88. "V zadnjem obdobju so izgubili nekaj tekem, a proti močnim ekipam. Vemo, da jim je prioriteta Eurocup, na to se osredotočajo, kar je normalno, sploh ob predpostavki, kako zahtevna je turška liga," je dodal Mitrović.

Ker so nazadnje igrali v petek, so imeli pri Bahčešehirju dva dneva več za pripravo na tekmo četrtfinala od zmajev, ki so v nedeljo zvečer v lepo zapolnjenih Stožicah še igrali regionalni derbi s Crveno zvezdo. "Zadnjo tekmo so odigrali v petek, tako da so imeli malce več časa za pripravo, analizo, vedeli bodo vse o nas. Jaz sem košarkarjem dan pred tekmo prvič pokazal njihovo igro in analizo, a to je enkrat prednost, spet drugič ni. Vem, da se je bilo fantom težko umiriti in zaspati, sploh po tej tekmi s Crveno zvezdo, v ponedeljek pa smo že odpotovali proti Istanbulu, tako da časa za počitek ni bilo. Pomembna bo naša energija na terenu, vemo, kakšna je naša rotacija, to je to, s čimer igramo. To je mogoče minus, je pa plus, da gremo iz tekme v novo tekmo in da fantje v tem četrtfinalu nimajo na sebi niti enega odstotka pritiska," je pozitivne plati pred srečanjem še iskal Mitrović.

Odsotnost kapetana Ob poškodbi Jake Blažiča je kapetanski trak prevzel Aleksej Nikolić. Foto: Aleš Fevžer

Drugo zaporedno tekmo bo v torek izpustil kapetan Jaka Blažič, ki si je ravno na tekmi osmine finala poškodoval zapestje in bo odstoten daljše obdobje, ni izvzeto, da je njegova sezona že končana. Vrzel po njegovi poškodbi so soigralci v nedeljo uspešno zakrpali, a ob že tako kratki rotaciji bi bila kakšna okrepitev v klubu glede na trenutno stanje več kot dobrodošla.

"To so težke poškodbe, traja lahko dlje časa in nihče ga ne bo priganjal k čimprejšnji vrnitvi, pomembno je, da se poškodba zaceli. Zagotovo bi nam tu prišel prav novi košarkar v rotaciji, ker nas čaka zahteven zaključek sezone. Videli bomo, v kakšni situaciji smo in kaj je trenutno na trgu in koliko je finančnega prostora. Ti dve tekmi sta bili naša prioriteta, tako da se nismo ukvarjali z drugimi rečmi," Mislim, da bi bilo pomembno najti zamenjave, a glede tega še nisem govoril z upravo. S fokusom sem povsem pri tekmah," je dodal Mitrović.

