Velenjčani proti hrvaškim podprvakom v lov za prve točke

Velenjčani so evropsko sezono odprli z dvema porazoma, in sicer proti nemškemu Magdeburgu in španski La Rioji. V tekmo proti Hrvatom vstopajo z željo po prvih točkah v Ligi Evropa. Hrvaški podprvaki so Ligo Evrope začeli z dvema zmagama, v gosteh so premagali francoski PAUC, na domačih tleh pa švedski Sävehof.

Evropska liga, skupina C, 3. krog Torek, 16. november

18.45 Gorenje Velenje - Nexe Našice

18.45 Aix - Sävehof

20.45 La Rioja - Magdeburg Lestvica:

1. Nexe Našice 2 tekmi - 4 točke

2. Magdeburg 2 - 4

3. Sävehof 2 - 2

4. La Rioja 2 - 2

5. Aix 2 - 0

6. Gorenje Velenje 2 - 0