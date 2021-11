Slovenski trener na Hrvaškem doživel nekaj, česar ni še nikoli prej

"Če bodo igralci spoštovali vse tiste stvari, o katerih govorimo in jih analiziramo, sem prepričan, da bo tudi rezultat za nas ugoden," pred torkovim obračunom svojih Našic z Gorenjem v evropski ligi napoveduje trener Branko Tamše. 43-letni rokometni strateg je pred posebnim izzivom, saj je bil več kot 25 let del velenjskega kluba.

Branko Tamše je v začetku letošnjega leta sedel na trenerski stolček hrvaške ekipe Nexe Našice. V torek se bo slovenski trener s hrvaško ekipo mudil v Rdeči dvorani, kjer bo v tretjem krogu evropske lige na sporedu obračun med Gorenjem in Našicami. Hrvaška ekipa je po dveh krogih še brez poraza, medtem ko Velenjčani še iščejo pot do prvih točk. Z nekdanjim trenerjem velenjskega Gorenja, Celja Pivovarne Laško, Zagreba in katarskega Al Sadda smo se pogovarjali o torkovem obračunu, življenju v Našicah in slovenskem rokometu.

Vrsto let je bil trener v Velenju. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V torek vas z Našicami čaka obračun z Gorenjem, ki bo za vas verjetno nekoliko bolj poseben, kajne? Gre le za vaš prvi klub.

Tekma bo posebna iz le enega razloga, saj je Gorenje Velenje moj matični klub, v katerem sem preživel 25 let. Ne bo pa prvič, da bom nastopal proti Gorenju, saj sem se pet let s Celjem meril v Velenju.

Pričakujem težko tekmo, ker je ekipa Velenja ekipa, ki igra izjemno hiter in zanimiv rokomet. Gre za moštvo, ki je že dolgo skupaj pod istim vodstvom. Njihova igra ima glavo in rep in v Rdeči dvorani so zelo nevarni, česar se zelo dobro zavedamo. Želimo si, da bi igrali rokomet, ki bi zadovoljil želje gledalcev in seveda tudi nas. Če bodo igralci spoštovali vse tiste stvari, o katerih govorimo in jih analiziramo, sem prepričan, da bo tudi rezultat za nas ugoden. Dobro smo se pripravili in verjamem v uspeh.

Kako ste sicer zadovoljni z evropskim začetkom sezone? Z dvema zmagama ste na vrhu skupine C.

Začetek je bil res vrhunski oziroma vsaj izjemno dober. V prvem krogu smo v Evropi gostovali v Franciji pri Aixu, ki je poleg Magdeburga eden izmed favoritov v naši skupini, ter izkoristili svoj dober in njihov malce slabši dan. Potem smo to zmago potrdili še na domačem parketu proti izjemno hitri ekipi Sävehofa. S štirimi točkami gremo v Velenje in želimo ta niz nadaljevati. Seveda je to veliko lažje reči kot narediti. Če nam uspe narediti vse, kar smo se dogovorili, bomo zelo zadovoljni.

Našice so v evropski ligi še brez poraza. Foto: Guliverimage

Kaj pa sicer, kakšen klub so Našice?

Našice so manjši kraj v Slavoniji. Mesto oziroma kraj je zelo prijeten, ljudje, ki živijo tam, so zelo prijazni. Nimam res nobenih pripomb. Življenje je umirjeno. Tudi v klubu je vse na pravem mestu, ljudje, ki delajo tam, razmišljajo le o rokometu. Morda se mi je prvič v življenju zgodilo, da ne čutim prav nobenega pritiska, kar mi je po pravici povedalo pred tem kar manjkalo. Ni pritiskov na mene, na igralce, na ekipo v smislu rezultata. To je včasih res dobro, lahko pa se izkaže tudi za napačno. Človek se v 12 letih pritiska, ki sem ga doživljal s strani uprav in rezultata, na to navadi.

A čeprav ni pritiska, stremimo le k najboljšim rezultatom in si želimo na vsaki tekmi zmagati. Imamo predsednika, ki je zaljubljen v rokomet. Veliko časa posveča samo klubu, nič mu ni težko, je prav na vsaki naši tekmi, tako domači kot na evropskih tekmah in v ligi SEHA. Na vsakem koraku nam stoji ob strani. Celoten strokovni štab in uprava izjemno dobro skrbita za klub, vsi skupaj poskušamo nadgrajevati celoten sistem kluba Nexe Našice, da bi bili v prihodnosti še boljši. Zagotovo so tu še zadeve, ki se jih da premakniti na višjo raven, a ne gre vse čez noč. Mislim, da smo vsi skupaj na pravi poti.

S Celjani je petkrat postal slovenski prvak. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V preteklosti ste bili trener tako Celja kot Velenja. Koliko še spremljate dogajanje v slovenskem rokometu?

Seveda sem še vedno močno vpet v slovenski rokomet in si ogledam praktično vse tekme. Kar zadeva slovensko ligo, sem z dogajanjem zelo na tekočem. Tako kot lani je tudi v tej sezoni nekaj ekip zelo izenačenih oziroma je kar nekaj ekip takšnih, da lahko vsak premaga vsakega. To je zagotovo posledica novih množičnih odhodov dobrih igralcev iz slovenske lige v druge lige. Te poskušajo nadomestiti mladi igralci in nekaj tujcev, kar ni nič slabega. Celje je za zdaj še edina ekipa brez poraza, a so na žalost res ekspresno končali nastope v Evropi.

Kaj pa kakovost igre? Velenjčani v slovenskem državnem prvenstvu branijo naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar zadeva kakovost igre, se mi zdi ta v tej sezoni znova na malce nižji ravni. Velenje nekoliko plačuje določen davek lanske sezone, ko je povsem zasluženo, a nepričakovano postalo slovenski prvak. Zelo težko je braniti nekaj, kar osvojiš. Poleg tega so poleg Ormoža še edina slovenska ekipa, ki nastopa v evropskih tekmovanjih. Tu so seveda še rokometaši Trima, ki odkrito merijo na naslov. Odločitev o prvaku še nikakor ni padla in z zanimanjem čakam derbije med Celjem, Gorenjem in Trebnjem.

Mislim, da bo liga do konca napeta in zanimiva, kar je zagotovo dobro za oboževalce rokometne igre. Če bodo Celjani nadaljevali v takšnem ritmu, mislim, da so glavni favoriti za naslov. Je pa tu zagotovo še nekaj klubov, ki lahko močno premešajo štrene. Želim si, da bi klubi v nadaljevanju znali zadržati okostje svojih ekip, da ne bi bilo takšnih osipov iz sezone v sezono. Potem bo začela slovenska liga spet rasti. Res upam, da se bodo klubi v prihodnosti znova vsaj približali temu, kar smo na slovenskih igriščih v preteklosti že gledali.

"Sistem dela imam podoben povsod, kjer službujem." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zdaj imate že res ogromno izkušenj tako iz slovenske kot hrvaške lige. Lahko te izkušnje primerjate med sabo?

Ne glede na to, kje sem, poskušam delati po svojem sistemu in razmišljanju, pa če sem v Sloveniji, Katarju ali na Hrvaškem. Seveda je treba potem to prilagoditi glede na samo kakovost igralcev. Sistem dela imam podoben povsod, kjer službujem. Edini problem, ki ga imam v Našicah, je trenutno s termini treningov, saj še vedno nimamo svoje dvorane. Ta je že v pripravi za gradnjo. To je res edini minus v klubu.

Globalno gledano so v Sloveniji igralci zelo talentirani in dobro tehnično podkovani. To izhaja že iz razvoja, saj se z mladimi v Sloveniji dela zelo dobro. Hrvatom pa veliko prinese nacionalni ponos, ki jim nadomesti manko tehnično-taktičnega znanja, vsaj kar zadeva mlajše selekcije.

Evropska liga, skupina C, 2. krog

Torek, 16. november:

18.45 Gorenje Velenje - Nexe Našice Lestvica:

1. Nexe Našice 2 tekmi - 4 točke

2. Magdeburg 2 - 4

3. Sävehof 2 - 2

4. La Rioja 2 - 2

5. Aix 2 - 0

6. Gorenje Velenje 2 - 0

