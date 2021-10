Velenjčani v lov za prve točke

Slovenski državni prvaki v tej sezoni nastopajo v drugem kakovostnem razredu evropskih klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske rokometne zveze, potem ko Slovenija nima več mesta med elito v ligi prvakov. Gorenje je edini slovenski predstavnik v evropski ligi, potem ko sta v kvalifikacijah izpadla tako Celje Pivovarna Laško kot Trimo Trebnje.

Ose iz Velenja so pretekli teden začele nastope v skupini C in v domači Rdeči dvorani izgubile proti močnemu Magdeburgu s 27:31, potem ko so predvsem v drugem polčasu Nemci stopili na plin in si zagotovili prvi par točk.

Varovanci Zorana Jovičića bodo tako prvo točko ali dve lovili proti španski La Rioji iz Logrona. Slednja je v prvem krogu doživela visok poraz proti Sävehofu z 31:43, a proti Velenjčanom vseeno ostaja v vlogi favorita.