Celjani želijo ostati stoodstotni

V soboto se bo zvrstilo še pet dvobojev sedmega kroga državnega prvenstva. Med vikendom bodo prvi na parket stopili rokometaši Gorenja Velenja in Kopra, sledile pa bodo še tekme v Ljubljani, Slovenj Gradcu, Dobovi in Ivančni Gorici. Na rokometni spopad Trima Trebnjega in Jeruzalema Ormoža bomo, zaradi evropskih obveznosti slednjega, morali počakati do sredi prihajajočega meseca.

Liga NLB, 7. krog: Petek, 22. oktober:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka Sobota, 23. oktober:

17.00 Gorenje Velenje - Koper

19.00 Ljubljana - Riko Ribnica

19.00 Slovenj Gradec - Grosist Slovan

19.00 Dobova - Herz Šmartno

19.00 Ivančna Gorica - Maribor Branik Sreda, 17. november:

19.00 Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož