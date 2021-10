Trebanjci z novo zmago spet ujeli Celjane

Uvod v 6. krog lige NLB je v petek pripadel rokometašem Celja Pivovarne Laško, ki so na gostovanju z 31:28 ugnali Ribnico in ostali stoodstotni. Šesto zmago sezone so v soboto nanizali tudi Trebanjci, ki so s 30:26 premagali Koper in na vrhu znova ujeli Pivovarje. Do sobotnih zmag še branilci naslova iz Velenja, Loka, Maribor in Slovan.