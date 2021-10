Celjani in Trebanjci ostajajo stoodstotni

Branilci naslova državnih prvakov, rokometaši Trima Trebnjega, ki ga vodi nekdanji reprezentančni kapetan Uroš Zorman, tudi po tekmi petega kroga lige NLB ostajajo brez poraza. V petek so s 14 goli razlike premagali Herz Šmartno. Trebanjci so začasno skočili na vrh lestvice, a jih je s tega spet izrinilo Celje, ki je prav tako zanesljivo premagalo Slovana. Velenjčani niso imeli težav z Mariborom, jutri pa bo na delu še Ribnica, ki gosti Urbanscape Loko.

Celjani so dosegli peto zmago v prvenstvu, potem ko so po izenačenem prvem delu pritisnili na začetku drugega in do konca tekme brez težav zadržali visok naskok.

K favoriziranemu Trimu je tokrat prišel novinec v ligi, ki je v prejšnjem krogu vpisal svojo prvo zmago in tako nekoliko okrepil samozavest. Toda ekipa Uroša Zormana je vendarle prevladovala in ostala stoodstotna v prvenstvu, medtem ko je zasedba iz Šmartnega, ki se je povsem zavedala, kdo je favorit, ostala pri dveh prvenstvenih točkah.

Trebanjci so zaostajali le pri izidu 0:1, potem pa so si hitro priigrali tri oziroma štiri gole prednosti, v 17. minuti pa je Toše Ončev zadel za pet zadetkov naskoka, s takšno razliko pa so gostitelji vstopili tudi v drugi polčas.

V tem so hitro še povečali prednost, Filip Glavaš je v 34. minuti zadel že za 21:14, ko pa je vratar Aljoša Čudič v 44. minuti zadel za 27:17, je bil zmagovalec dokončno odločen. Največja razlika je znašala 14 golov.

Pri domači ekipi je bil z osmimi goli najboljši Lan Grbič, pri gostujoči pa Andraž Justin s petimi.

Velenjčani so proti mladi mariborski ekipi svoje del opravili večinoma že v prvem delu, ko so si priigrali visoko prednost. Državni prvaki pod vodstvom Zorana Jovičića so imeli tako v nadaljevanju nekoliko lažje delo do pričakovanih dveh točk oziroma tretje zmage v sezoni. Izbranci Luke Žvižeja pa so vpisali četrti poraz.



Liga NLB, 5. krog: Petek, 8. oktober:

Trimo Trebnje : Herz Šmartno 37:23 (17:12)

Grbič 8, Ončev 6, Horvat 5; Justin 5, Grum 4 Gorenje Velenje : Maribor Branik 38:22 (21:11)

Verdinek 10, Haseljić in Sokolič po 5; Janc 9 Celje Pivovarna Laško : LL Grosist Slovan 40:29 (18:17)

Marguč 10, Mlakar 6, Terzić 5; Martinović 7, Čaušević in Tufegdžić po 5



20.15 Ljubljana - Jeruzalem Ormož Sobota, 9. oktober:

19.00 Riko Ribnica - Urbanscape Loka

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Koper

19.00 Dobova - Sviš Ivančna Gorica