Celjani gostujejo pri Ormožu

Preostale tekme tega kroga v ligi NLB bodo odigrane v soboto. Mariborčani bodo gostili Trimo Trebnje, nato pa bodo sledili še dvoboji ekip Urbanscape Loke in Dobove, Grosist Slovana in Rika Ribnice ter Ivančne Gorice in Gorenja iz Velenja. Dogajanje bodo v četrtem krogu sklenili Koprčani in Ljubljančani.

Liga NLB, 4. krog: Petek, 1. oktober:

18.00 Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško Sobota, 2. oktober:

17.00 Maribor Branik - Trimo Trebnje

18.00 Urbanscape Loka - Dobova

18.30 Grosist Slovan - Riko Ribnica

19.00 Ivančna Gorica - Gorenje Velenje

19.00 Koper - Ljubljana

20.00 Herz Šmartno - Slovenj Gradec Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 3 tekme - 6 točk

2. Riko Ribnica 3 - 6

3. Trimo Trebnje 3 - 6

4. LL Grosist Slovan 3 - 6

5. Slovenj Gradec 2011 3 - 4

6. Urbanscape Loka 3 - 4

7. Ljubljana 3 - 4

8. Gorenje Velenje 3 - 2

9. Maribor Branik 3 - 2

10. Dobova 3 - 2

11. Sviš Ivančna Gorica 3 - 0

12. Jeruzalem Ormož 3 - 0

13. Koper 3 - 0

14. Herz Šmartno 3 - 0