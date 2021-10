Velenjčani za uvod proti močnim Nemcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred rokometaši velenjskega Gorenja je uvodna tekma v evropski ligi. Slovenski državni prvak bo v prvem krogu skupine C v torek gostil enega od pretendentov za končno zmago v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini iz nemškega Magdeburga, njun medsebojni obračun pa se bo v Rdeči dvorani pričel ob 18.45.

V skupini C bodo poleg Gorenja in Magdeburga nastopili še švedski Sävehof, španska La Rioja, hrvaški Nexe Našice in francoski Aix. Štiri najboljše ekipe se bodo uvrstile v izločilne boje, zadnji dve pa bosta končali nastope v tem tekmovanju.