Slovenski palček v boj z "najboljšo ekipo na svetu"

Slovenski prvak Gorenje Velenje je v tej sezoni edini slovenski predstavnik v moški konkurenci v evropskih tekmovanjih. Po slovesih Trima in Celja Pivovarne Laško v kvalifikacijah za nastop v evropski ligi bodo kot edini slovensko čast zastopali Velenjčani, ki bodo nastopali v izjemno zahtevni skupini. V skupini C bodo poleg Magdeburga njihovi tekmeci še švedski Sävehof, španska La Rioja, hrvaški Nexe Našice in francoski Aix.

"Igrali bomo z najboljšo ekipo na svetu, gre za tekmeca, ki bi si ga vsak želel." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Najprej bi rad povedal, da smo izjemno ponosni, da zastopamo slovenski rokomet v Evropi in na ta način promoviramo Slovenijo, Velenje, Gorenje, za kar so najbolj zaslužni moji fantje. Igrali bomo z najboljšo ekipo na svetu, gre za tekmeca, ki bi si ga vsak želel. Poznamo se, saj smo v avgustu z njimi igrali na turnirju. Iskati pomanjkljivosti te ekipe nima smisla, saj gre za ekipo posameznikov, ki igra na najvišji ravni. Mi bomo dali svoj maksimum in jim bomo poskušali parirati. V tekmo se gremo dokazovat in učit. Veseli smo, da imamo priložnost igrati v takšni družbi. Tekme se veselimo in jo komaj čakamo," je pred tekmo dejal strateg Velenjčanov Zoran Jovičić.

"Vesel sem, da bodo mladi igralci dobili priložnost igrati na takšni ravni," je pred tekmo dejal Miklavčič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kapetan velenjske ekipe, izkušeni 38-letni David Miklavčič, je v svoji rokometni karieri odigral veliko tekem na najvišji evropski ravni, tako na klubski kot tudi na reprezentančni. "Težko je vnaprej napovedati, kakšna bo letošnja sezona, ampak mislim, da si vsi želimo, da v tem tekmovanju ne bi bili samo udeleženci. Želimo si pokazati svojo kakovost in predvsem vzeti to tekmovanje kot nabiranje izkušenj. Če bomo igrali svojo igro in na vsaki tekmi pokazali, kaj znamo, nam točke ne bodo ušle. Kam nas bo to pripeljalo, pa bomo videli skozi sezono. Vesel sem, da bodo mladi igralci dobili priložnost igrati na takšni ravni," je pred tekmo dejal Miklavčič.

Izjemno močna nemška zasedba je v tej sezoni že osvojila naslov na klubskem svetovnem prvenstvu, ki ga organizira Mednarodna rokometna zveza. Tam je med drugim ugnala tudi oba finalista lanske lige prvakov, Barcelono in Aalborg. Hkrati je Magdeburg trenutno vodilna ekipa nemškega prvenstva. Po odigranih sedmih krogih so še brez izgubljene točke. Član odlične nemške zasedbe je že od leta 2013 tudi zdaj že nekdanji slovenski reprezentant in kapetan Marko Bezjak, ki je pred tem igral tudi za velenjsko ekipo.

V Velenju bo gostoval Marko Bezjak. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V tem času je osvojil tri naslove državnih prvakov, tri naslove slovenskih superpokalnih prvakov in se z ekipo Gorenja uvrstil na finalni turnir pokala EHF. "Ekipa Gorenja se ni veliko spremenila od lanske sezone, ko so osvojili naslov državnih prvakov. To pomeni, da imajo spet dobro mlado ekipo, ki je leto dni izkušenejša. Zagotovo bodo na domačih tekmah trd oreh za vse ekipe v evropski ligi. Želim jim napredovanje iz skupine. Pričakujem tekmo z veliko tempa in golov. Tudi Velenje goji hitro igro tako kot mi. Upam pa, da bomo na koncu uspešnejši mi in osvojili prvi dve točki. Lahko pa zagotovim, da jih nikakor ne bomo podcenjevali," je pred tekmo dejal Bezjak.

Preberite še: