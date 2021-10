Kljub dramatičnim prizorom bo s Francozinjo vse v redu

Na nedeljski rokometni tekmi lige prvakinj med ekipama Krim Mercator in Metz je prišlo do neljubega dogodka, ki je sprožil preplah. Članica ljubljanske ekipe Oceane Sercien Ugolin se je namreč po zaključku tekme, kjer so gostje zmagale z 29:28, zgrudila na parket. Po hitrem zdravniškem posredovanju so jo prepeljali na nadaljnje preiskave v ljubljanski UKC, a k sreči ne gre za nič hujšega. Iz kluba slovenskih prvakinj so danes sporočili, da je Francozinja že v domači oskrbi ter da se počuti dobro in se bo kmalu pridružila ekipi.