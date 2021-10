Krimovke po drami za las prekratke proti Metzu

Rokometašice Krima Mercatorja so v četrtem krogu skupinskega dela lige prvakinj v domači dvorani Stožice morale priznati premoč Metzu, ki je slavil 28:29 (17:15). Francozinje so dosegle tretjo zaporedno zmago v tem tekmovanju, tigrice pa ostajajo pri tisti, ki so jo dosegle v Turčiji.

Krim Mercator : Metz 28:29 (17:15) Dvorana Stožice, sodnici: Alpaidze, Berežkina (obe Rusija).



Krim Mercator: Arenhart 3, Risović, Jurič, Stanko 4, Sercien Ugolin 1, Pineau 7 (6), Žabjek, van Kreij, Posavec, Klemenčič, Ljepoja 3, Varagić 2, Gomilar Zickero 1, Krpež-Šlezak 4, Lekić 3, Svetik.

Metz: Sako, Kapitanović, Almeida De Paula 4, Bouquet 2, Micijević, N'Gouan 1, Nocandy 8 (3), Horaček 4, Bont 5, Burgaard 3, Kanor, Jacquez, Bouktit 2, Tucella.



Sedemmetrovke: Krim Mercator 8 (6), Metz 4 (3).

Izključitve: Krim Mercator 10 minut, Metz 12.

Rdeči kartoni: /.

Prvi del prvega polčasa je bil zelo izenačen. Prvi gol na tekmi je zabila Tjaša Stanko, z golom Nataše Ljepoje in tremi Alison Pineau pa so Krimovke držale priključek na uvodu. Brazilka v Krimovih vratih Krima Barbara Arenhart je z dvema zaporednima goloma prek celega igrišča na prazna vrata poskrbela, da so domače rokometašice v 17. minuti prvič vodile s tremi goli prednosti (10:7).

Francozinji Oceane Sercien-Ugolin in Pineaujeva sta nadaljevali napadalni niz Krimovk, ki so nato povedle tudi za štiri (12:8). Kljub dvema igralkama manj je Stankova z zadetkom Krimovke ohranila pri enaki razliki, nato pa so v naslednjem napadu gostij domače dobile še tretjo kazen in nekaj časa igrale tri proti šestim. Francozinjam pa te prednosti ni uspelo izkoristiti v popolnosti in vratarki Hatadou Sako se lahko zahvalijo, da jih je z obrambami držala v igri in ni dovolila Krimu, da bi se še bolj oddaljil. Meline Nocandy je z izkoriščeno sedemmetrovko po izteku igralnega časa poskrbela, da so se gostje na odmor odpravile z zaostankom le dveh golov.

Vratarka Barbara Arenhart je v prvem polčasu zabila kar trikrat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Francozinje hitro izenačile, nato pa je bilo napeto vse do konca

Tamara Horaček je z dvema zadetkoma na uvodu drugega dela hitro izenačila izid. Nato smo spremljali zelo izenačen dvoboj, ekipi pa sta se ves čas do menjali v vodstvu. Dobrih 10 minut pred koncem tekme je semafor kazal 26:26, Krimovke pa so imele napad za vodstvo in ga uspešno zaključile z novo izkoriščeno sedemmetrovko s strani Pineaujeve. Manj kot dve minuti pozneje so gostje napravile prekršek v napadu, a izkušeni Francozinji se je roka dvakrat zatresla in ostalo je pri minimalnem vodstvu domačih.

Dobrih pet minut pred koncem so gostje izid spet poravnale, Pineaujevi pastrel ob koncu nikakor ni stekel. A v vratih Krima je na sceno ponovno stopila Arenhartova. Krimovkam priložnosti za novo vodstvo ni uspelo izkoristiti, na drugi strani pa je po protinapadu zadela Chloe Bouquet in Metz povedla v vodstvo. Drame pa tu še ni bilo konec.

Fotogalerija s tekme, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Pineaujeva je v v naslednjem napadu zapravila sedemmetrovko, odbita žoga pa je končala v rokah Krima in Alja Varagić je izid ponovno poravnala. Po novi obrambi Arenhartove je strel Stankove na drugi strani zaustavila Sakojeva, do konca tekme pa je ostalo še 41 sekund. Po minuti odmora na zahtevo Metza je dvoboj s strelom z razdalje odločila Danka Louise Burgaard. V zadnji petih sekundah domačim namreč ni uspelo priti do še enega hitrega strela, saj sta ruski sodnici vrnili žogo na sredino, kjer se je srečanje tudi končalo.

Naslednja priložnost za drugo zmago Krimovk v aktualni sezoni lige prvakinj bo 24. oktobra, ko bodo gostovale pri Odenseju na Danskem.