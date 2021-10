Šved na slovenski klopi razkril, kakšno ekipo si želi

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v začetku novembra zbrala prvič po začetku maja. Takrat so si namreč Slovenci v kvalifikacijah, ki jih je dodatno otežil koronavirus, priigrali nastop na evropskem prvenstvu leta 2022, ki bo potekalo na Madžarskem in na Slovaškem. Slovenija je v kvalifikacijski skupini 5 osvojila prvo mesto in se 13. v svoji zgodovini prebila na zaključni turnir stare celine. Na šestih odigranih tekmah je dvakrat premagala Turčijo in po enkrat Nizozemsko in Poljsko, enkrat igrala neodločeno z Nizozemsko ter doživela poraz proti Poljski. Pred tem so Slovenci marca ostali brez olimpijske vozovnice.

Slovenci so maja uspešno zaključili s kvalifikacijami za EP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj bodo slovenski rokometaši začeli priprave na januarsko prvenstvo. Selektor Ljubomir Vranješ je danes predstavil seznam 18 rokometašev, ki bodo novembra začeli piljenje forme pred prvenstvom in bodo hkrati opravila tudi motorična testiranja in testiranja morfoloških značilnosti. Med 18 vabljenimi igralci je Vranješ vpoklical tudi dva rokometaša, ki jih do zdaj ni še nikoli.

Vabljeni igralci:



Vratarji: Jože Baznik (Cesson Rennes), Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen);

Krilni igralci: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Blaž Janc (Barcelona) in Gašper Marguč (Veszprem);

Zunanji igralci: Nik Henigman, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Domen Makuc (Barcelona), Staš Skube (Meškov Brest), Miha Zarabec (Kiel), Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres) in Tadej Kljun (Benfica);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen) in Vid Poteko (Celje Pivovarna Laško).

Čas za nekaj sprememb

Prvič bo pod nadzorom Šveda del reprezentance vratar 28-letni Jože Baznik, ki je za Slovenijo edini dosedanji nastop zbral ob debiju aprila 2018 proti Belorusiji. Čast, da bo sploh prvič sodeloval na pripravah članske reprezentance pa je doletela 20-letnega desnega zunanjega rokometaša Tadeja Kljuna. 196 centimetrov visoki Primorec se je poleti prvič preselil onkraj slovenskih meja in športno pot nadaljuje pri portugalski Benfici.

Na seznamu je tudi Tadej Kljun. Foto: Sportida

"Vse reprezentančne kandidate budno spremljam, pred bližnjo akcijo v Zrečah pa sem se odločil, da prvič pod mojim selektorskim mandatom priložnost ponudim Bazniku in Kljunu," je ob predstavitvi seznama dejal Vranješ. Slovenci bodo že tradicionalno priprave preživeli v Zrečah, čaka pa jih tudi pripravljalna tekma s Hrvaško. "Počasi začenjamo načrtno graditi ekipo za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024. Za nov olimpijski cikel želimo sestaviti ekipo, ki se bo zmožna potegovati za najvišja mesta na velikih tekmovanjih," je napovedal Šved srbskih korenin.

"To pa ne pomeni, da na bližnje evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem odhajamo brez tekmovalnih ambicij, tudi na tem turnirju želimo doseči dober izid, priložnost za dokazovanje pa moramo ponuditi prihodnosti slovenskega rokometa. Odločili smo se, da želimo sestaviti ekipo, ki bo v prvi vrsti imela dve veliki želji - igrati za reprezentanco Slovenije in za kolajne na tekmovanjih. Še enkrat poudarjam, rezultati bodo pomembni. Vsakič, ko bomo stopili na igrišče, bomo morali igrati na zmago. A potrebno bo dati tudi priložnost igralcem, mlajšim in nekoliko starejšim, da igrajo igralnih mestih, na katerih v klubih dobijo manj priložnosti. Za napredovanje na višjo raven moramo razširiti znanje posameznikov in ekipe kot celote," je še dejal Vranješ.

Slovenci so januarsko svetovno prvenstvo sklenili na devetem mestu. Foto: Handball Egypt2021

Po novembrskem delu priprav se bodo slovenski rokometaši znova zbrali konec tega koledarskega leta, ko bodo začeli z zadnjim delom priprav na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 13. januarja. Do začetka prvenstva bodo Slovenci odigrali še tri domače pripravljalne tekme. Najprej jih konec decembra čaka obračun s Hrvaško, nato pa še dve srečanji z izbrano vrsto Italije.

Slovenija se bo po tednu EHF nato znova zbrala konec tega leta, ko bo začela sklepne priprave za nastop na EP 2022. Do odhoda v Debrecen so že dogovorjene tri tekme, vse bodo v Sloveniji. S Hrvaško se bo pomerila 29. decembra, z Italijo pa 5. in 7. januarja prihodnje leto. Slovenija bo na evropskem prvenstvu nastopala v skupini A. V Debrecenu se bo pomerila z Dansko, Severno Makedonijo in Črno goro. Slovenija je doslej 12-krat nastopila na EP. Na zadnjem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji je bila lani četrta.

