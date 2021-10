Ormožani remizirali na Islandiji, obeta se hud boj za napredovanje

Ormožani so bili deželi gejzirjev na pragu zmage, a so v končnici naredili nekaj nepotrebnih napak in gostiteljem dovolili, da so nevtralizirali zaostanek treh golov in iztržili nedoločen izid.

Prleki so skozi celotno tekmo imeli pod nadzorom telesno močne in visokorasle islandske rokometaše. V 50. minuti so imeli štiri gole naskoka (28:24), dobre tri minute pred koncem pa tri (31:28).

V sami končnici so naredili nekaj nepotrebnih napak, kar so gosti izkoristili in jim izenačujoči gol zabili ob zvoku sirene.

V slovenski ekipi je bil najbolj učinkovit Tilen Kosi z osmimi goli. Martin Hebar je dodal šest, Bojan Čudič in Gašper Hebar pa po štiri zadetke.