Konec evropske sezone za Ajdovke

Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so na povratni tekmi 2. kroga evropskega pokala EHF v domači dvorani izgubile proti švedskemu Kristianstadu z 19:20 (8:10) in se poslovile od nadaljnjega tekmovanja. V četrtek sta se ekipi na prvi tekmi razšli s 26:26.

Rokometašice Mlinotesta so z neodločenim izidom in tesnim porazom proti Kristianstadu končale nastope v evropskem pokalu EHF. Obe tekmi sta bili odigrani v Ajdovščini v razmaku 24 ur; prva se je končala s 26:26, drugo pa so gostje dobila zahvaljujoč boljši igri v drugi polovici drugega polčasa.

Po izenačeni predstavi in vodstvu Kristianstada ob polčasu z 10:8 so igralke Mlinotesta na začetku drugega dela naredile preobrat in z delnim izidom 3:0 prišle do gola prednosti (15:14). Švedinje so odgovorile s serijo petih zadetkov in vodstvom 19:15 v 48. minuti, a tu tekma še ni bila končana.

Do konca so gostje dosegle le še en zadetek (20:17), slovenske podprvakinje pa so s tremi zadetki Teje Ferfolje in enega Ane Abine poskrbele za napeto končnico, ki pa se ni iztekla po željah bučnega domačega občinstva.

Ferfolja in Abina sta dosegli po štiri zadetke, prav tako Nataša Rustja Jankovič, tri je prispevala Nuša Fegic, dva pa Sladjana Perazić, ki se je dan prej izkazala z devetimi goli.