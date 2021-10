Slovenski "outsider" v evropskem blišču

Rokometaši Gorenja Velenja so v tej sezoni edini slovenski predstavnik v evropskih tekmovanjih. Varovanci Zorana Jovičiča bodo nastopili v evropski ligi, kjer jih čakajo zahtevni tekmeci. "Našice so za Kavčiča odštele toliko, kot stane skoraj polovica naše ekipe. En igralec Magdeburga stane toliko kot celotna ekipa Gorenja. To so dejstva in marsikdo tega ne ve. A nič zato. Mi bomo zagotovo dali naš maksimum, pred začetkom tekmovanj pravi strateg slovenskih prvakov.

Potem ko je Slovenija letos ostala brez predstavnika v rokometni ligi prvakov, slovenski ljubitelji rokometa vse upe polagajo v rokometaše Gorenja Velenja, ki bodo nastopili v drugem najkakovostnejšem tekmovanju, evropski ligi. V kvalifikacijah za to tekmovanje sta nastopila tudi ekipi Trimo Trebnjega in Celje Pivovarne Laško, a se je obema zataknilo že na prvi stopnički. Velenjčani bodo tako letos osamljeni v evropski druščini.

Velenjčani so v prejšnji sezoni osvojili naslov slovenskega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Trenutna ekipa je pod nekakšnim vtisom lanske sezone, kjer smo bili v pravem trenutku v optimalni formi. Zdaj pa se naša forma počasi vzpenja. Naša ekipa je zelo mlada, lani je presenetila vse, zdaj pa se borimo s tem bremenom. Počasi se spravljamo na prave tire in dvigujemo tako individualno kot skupinsko formo," pojasnjuje velenjski trener, Zoran Jovičič.

V ekipi Gorenja se močno pozna odsotnost Mihe Kavčiča. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski prvak bo v evropski ligi igral v skupini C, v njem so še nemški Magdeburg, švedski Sävehof, francoski PAUC, španski Logrono La Rioja in hrvaške Nexe Našice. "Po pretekli sezoni nas je zapustil Miha Kavčič, ki je bil za našo ekipo zelo pomemben. Našice so za Kavčiča odštele toliko, kot stane skoraj polovica naše ekipe. En igralec Magdeburga stane toliko, kot celotna ekipa Gorenja. To so dejstva in marsikdo tega ne ve. A nič zato. Mi bomo zagotovo dali naš maksimum. Ti fantje so željni napredovanja, željni so tega, da Evropi pokažejo, kar znajo. Vem, da bomo, če bomo zdravi, trd oreh za vsakega nasprotnika," je prepričan Jovičič.

"Odhod Kavčiča se nam trenutno zelo pozna, na njegovo mesto nismo pripeljali nobene okrepitve. Dejstvo je, da si naš klub trenutno lahko privošči le toliko, kot ima sredstev. Zato ostajamo skromni in poskušamo iz kadra, ki ga imamo, izvleči maksimalno. To se nam pozna. Ti mladi igralci so lani dali svoj maksimum, zdaj je treba to ponavljati in tu se zna pojaviti težava, a s časom verjamem, da bomo tudi to dvignili," z optimizmom proti prihodnosti zre strateg velenjske ekipe.

Slab uvod v novo sezono

Nekoliko slabše so slovenski prvaki vstopili v domače prvenstvo, saj so na uvodu v ligo NLB zabeležili dva poraza. Najprej se je zataknilo proti Trimu, nato so brez točk končali še obračun z Loko. "Že na začetku domačega prvenstva smo imeli nekoliko neroden žreb in dve zelo težki tekmi. Najprej smo igrali s Trebnjem na njihovem terenu, tam smo odigrali po naših najboljših močeh, bili zelo blizu zmage, imeli smo celo strel za izenačenje v zadnjih sekundah, a se na koncu ni izteklo po naših željah. Tudi gostovanje pri Loki je bilo za našo ekipo zelo težko," pojasnjuje Jovičič, ki je bil s svojo ekipo na zadnjih dveh tekmah vendarle uspešen.

"Mi bomo izkoristili vse dane priložnosti, meni pa je najbolj pomembno to, da ostanemo zdravi." Foto: Grega Valančič/Sportida

Med glavne favorite za osvojitev naslova slovenskega prvaka v prvi vrsti uvršča Celjane in Trebanjce. "V tej sezoni je zelo dobra tudi Ribnica. Tudi mi bomo poskušali mešati štrene s predpostavko, da bomo odigrali vsaj deset tekem več od vseh tekmecev. Ta nastop v Evropi bomo vzeli kot eno veliko šolo, da se veliko naučimo. Meni je najbolj pomembno, da igralci napredujejo, da dajo svoj maksimum v danem trenutku. S tem bom zadovoljen," pravi 45-letni trener.

Z evropskimi nastopi bodo Velenjčani pričeli 19. oktobra. "Mi bomo izkoristili vse dane priložnosti, meni pa je najbolj pomembno to, da ostanemo zdravi. Glede na vložek smo zagotovo največji outsider v tem tekmovanju. Slovenski rokomet je pač tam, kjer je. S tem se je treba sprijazniti," je še sklenil vodja velenjske ekipe.

