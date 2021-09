Zahteven evropski žreb za velenjske rokometaše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši velenjskega Gorenja so na današnjem žrebu na Dunaju dobili tekmece v skupinskem delu evropske lige. Slovenski prvak bo igral v skupini C, v njem so še nemški Magdeburg, švedski Sävehof, francoski PAUC, španski Logrono La Rioja in hrvaške Nexe Našice.

Izbranci Zorana Jovičića so današnji "ples kroglic" na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) pričakali v tretjem bobnu, v njem so bili še finski Cocks, grški AEK Atene in slovaški Tatran Prešov.

Po žrebu je znano, da bodo v skupini A nastopili španska Bidasoa Irun, švicarski Pfadi Winterthur, slovaški Tatran Prešov, nemški Füchse Berlin, poljska Wisla Plock in francoski Toulouse, v skupini B francoski Nantes, ruski Čehovski medvedi, finski Cocks, nemški Lemgo, danski GOG Gudme in portugalska Benfica Lizbona, v skupini D pa madžarska Tatabanya, makedonski Eurofarm Pelister, grški AEK Atene, portugalski Sporting Lizbona, francoski Nimes in švicarski Kadetten Schaffhausen.

Slovenski prvaki se bodo v Evropi merili s tekmeci iz Nemčije, Švedske, Francije, Španije in Hrvaške. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini se bo pričel 19. oktobra. V prvem delu tekmovanja bo 24 klubov nastopilo v štirih skupinah, po štiri najboljše zasedbe iz vseh skupin pa se bodo nato uvrstile v izločilne boje. V osmini finala in četrtfinalu bodo sledile tekme na izpadanje, najboljše štiri pa bodo nastopile na zaključnem turnirju.

V evropski ligi sta v sezoni 2021/22 nastopila tudi Celje Pivovarna Laško in trebanjski Trimo, oba slovenska kluba pa sta v prvem krogu morala priznati premoč danskih predstavnikov. Za celjsko zasedbo je bil usoden GOG Gudme, za trebanjsko pa Holstebro.