Kdo bo na evropskem prestolu nasledil Švede?

Danci so edini poraz na prvenstvu do zdaj zabeležili proti Sloveniji. Foto: Reuters

Danes bo v Nemčiji padel zastor nad evropskim prvenstvom v rokometu. Za zlato odličje se bodo ob 17.30 pomerili francoski in danski rokometaši, ob 15.30 pa se bo začela tekma za bronasto kolajno med Nemci in Švedi.

Francija je na prvi petkovi tekmi z zvrhano mero sreče in po podaljšku premagala Švedsko s 34:30. Za "čudež v Kölnu" je poskrbel Elohim Prandi, ki je po izteku igralnega časa v rednem delu tekme z desetih metrov izenačil na 27:27. Francozi so v desetminutnem podaljšku povsem zasenčili Švede in bodo danes naskakovali četrto zlato kolajno po evropskih prvenstvih v Švici 2006, Avstriji 2010 ter na Danskem 2014.

Francozi so v polfinalu po podaljšku izločili Švede. Foto: Guliverimage

Danska, ki je edini dozdajšnji poraz na letošnjem prvenstvu doživela proti Sloveniji, je na drugem polfinalnem obračunu v Kölnu na kolena položila gostitelje letošnjega zaključnega turnirja. Izbranci Nikolaja Jacobsena bodo na obračunu proti Francozom skušali ponoviti dosežke s turnirjev na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012, ko so stopili na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Na letošnjem turnirju so vidno vlogo imeli tudi slovenski rokometaši, ki so po petkovem porazu proti Madžarom z 22:23 osvojili šesto mesto. Izbranci Uroša Zormana so v prvem delu tekmovanja v Berlinu premagali Ferske otoke, Poljsko in Norveško, v glavnem delu v Hamburgu še Nizozemsko in Dansko, medtem ko so izgubili proti Švedski in Portugalski.

EP v rokometu, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 28. januar:

Končni vrstni red: 1.

2.

3.

4.

5. Madžarska

6. Slovenija

7. Portugalska

8. Avstrija

9. Norveška

10. Islandija

11. Hrvaška

12. Nizozemska

13. Španija

14. Črna gora

15. Češka

16. Poljska

17. Severna Makedonija

18. Gruzija

19. Srbija

20. Ferski otoki

21. Švica

22. Romunija

23. Grčija

24. Bosna in Hercegovina

