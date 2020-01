V živo: Hrvatom bolje kaže, Dragić stiska pesti za Slovence #video

Pred slovenskimi rokometaši je ena najpomembnejših tekem v zgodovini reprezentančnega rokometa. V Tele2 Areni v Stockholmu se bodo v polfinalu evropskega prvenstva na Švedskem, Norveškem in v Avstriji ob 20.30 pomerili z zadnjimi prvaki stare celine iz Španije. Za prvo finalno vstopnico se že merita Norveška in Hrvaška.

Norveška : Hrvaška 10:12* (10:12)

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa bodo v švedski prestolnici naskakovali svojo najboljšo uvrstitev na velikih tekmovanjih. To so naši rokometaši do zdaj dosegli na domačem evropskem prvenstvu 2004, ko so osvojili srebrno kolajno, nič manjšega leska ni imel bron s svetovnega prvenstva v Franciji 2017.

Za rokometaše stiska pesti tudi Goran Dragić:

Pred odhodom v Skandinavijo je bila prioriteta slovenskih rokometašev preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu. Zdaj imajo celo možnost, da si v primeru končnega zmagoslavja neposredno izborijo pot v deželo vzhajajočega sonca, v primeru osvojene kolajne pa tudi vozovnico za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Egiptu.

Hrvati ali Norvežani?

V prvem polfinalu se merita Hrvaška in Norveška. Tekmo so bolje odprli Skandinavci, ki so povedli s s 4:3, nato pa je sledila hrvaška serija 4:1 in kavboji so povedli za dva (7:5). Na krilih odličnega Marina Marića, ki je v prvem polčasu dosegel kar pet zadetkov, in vratarja Marina Šege so povedli tudi za tri (9:6), na odmor pa so odšli s prednostjo dveh zadetkov (12:10).

EP v rokometu, polfinale:

Preberite še: