Slovenski rokometni reprezentant in član katalonskega velikana Barcelone Domen Makuc si je v sredini lanskega avgusta na uvodni pripravljalni tekmi turnirja v Doboju huje poškodoval levo koleno, za poškodbo pa je bila potrebna operacija. Makuc je utrpel rupturo zunanje stranske vezi in sprednje križne vezi levega kolena. Čeprav je večina napovedovala, da se 23-letni slovenski rokometaš v tej sezoni ne bo več vrnil na parket, pa je v petek prvič v tej sezoni zaigral v dresu Barcelone.

Strateg Barce Carlos Ortega je Makuca uvrstil na seznam rokometašev za tekmo 29. kroga španske lige ASOBAL proti Badi Huesci. Pri rezultatu 12:5 je Makuc stopil na igrišče v 17. minuti in v svoji prvi igri po individualni akciji s "finto" in prodorom dosegel gol. Makuc je igral nekaj minut, preden se je Melvyn Richardson vrnil na igrišče in vodil ekipo. Slovenski rokometaš je odigral nekaj minut tudi v zadnjem delu drugega polčasa in dosegel še en gol, njegova ekipa na čelu z Blažem Jancem pa se je veselila zmage nad Huesco z 41:29.

"Počutim se zelo dobro, zelo sem vesel, da sem spet z ekipo. Trdo sem delal za ta trenutek, za to prvo tekmo," je po vrnitvi na igrišče dejal Makuc. "To jemljem kot del okrevanja. Najpomembnejše je, da znova pridobim tiste občutke igranja. Moramo delati naprej, saj nas čakajo izjemno pomembne tekme," je še dodal Primorec in namignil predvsem na zaključno fazo španskega pokala (31. maj–2. junij) in zaključnega prvaka lige prvakov v Kölnu (8.–9. junij). "Moje sanje so bile, da bi se vrnil na domačem parketu. Poznaš protokol, poznaš igrišče in na koncu se je lažje vrniti doma. Še vedno sem v procesu, nisem stoodstoten, a upam, da bom kmalu spet s tistimi pravimi občutki in da bom lahko pomagal po svojih najboljših močeh," je še dodal Makuc.

