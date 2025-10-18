Celjski rokometaši zanesljivo čez prvo mednarodno oviro

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se uvrstili v tretji krog evropskega pokala, potem ko so izločili belgijski Bocholt s skupnim izidom s 75:57. Celjska ekipa je na povratni tekmi v domačem Zlatorogu zmagala s 44:30 (21:16), pred tednom dni v Belgiji pa z 31:27.

Rokometaši iz knežjega mesta so zanesljivo preskočili prvo mednarodno oviro v tretjem najmočnejšem celinskem klubskem tekmovanju.

Varovanci celjskega trenerja Klemena Luzarja so na povratnem dvoboju pred domačimi gledalci postopoma lomili odpor tekmecev iz Beneluksa. Do izida 7:7 je bila tekma enakovredna, nato pa so vajeti igre prevzeli domači rokometaši in si v zadnjem delu prve polovice tekme nekajkrat priigrali prednost šestih golov (19:13, 20:14, 21:15).

Papirnati favoriti iz Celja so v drugem polčasu v vseh segmentih igre zasenčili tekmece iz Bocholta. Najvišjo prednost so si priigrali na koncu tekme, ko so povedli za 14 golov (44:30).

V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc z devetimi in Uroš Milićević s šestimi goli, vratarja Gal Gaberšek in Jan Češek pa sta zbrala po osem obramb.