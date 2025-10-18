Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
18. 10. 2025,
19.45

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Celje Pivovarna Laško

Sobota, 18. 10. 2025, 19.45

31 minut

Evropski pokal v rokometu, 2. krog

Celjski rokometaši zanesljivo čez prvo mednarodno oviro

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
RK Celje Pivovarna Laško | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se uvrstili v tretji krog evropskega pokala, potem ko so izločili belgijski Bocholt s skupnim izidom s 75:57. Celjska ekipa je na povratni tekmi v domačem Zlatorogu zmagala s 44:30 (21:16), pred tednom dni v Belgiji pa z 31:27.

Grosist Slovan Baia Mare
Sportal Vodilni Slovan drugič remiziral, Gorenju pa končno druga zmaga

Rokometaši iz knežjega mesta so zanesljivo preskočili prvo mednarodno oviro v tretjem najmočnejšem celinskem klubskem tekmovanju.

Varovanci celjskega trenerja Klemena Luzarja so na povratnem dvoboju pred domačimi gledalci postopoma lomili odpor tekmecev iz Beneluksa. Do izida 7:7 je bila tekma enakovredna, nato pa so vajeti igre prevzeli domači rokometaši in si v zadnjem delu prve polovice tekme nekajkrat priigrali prednost šestih golov (19:13, 20:14, 21:15).

Papirnati favoriti iz Celja so v drugem polčasu v vseh segmentih igre zasenčili tekmece iz Bocholta. Najvišjo prednost so si priigrali na koncu tekme, ko so povedli za 14 golov (44:30).

V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc z devetimi in Uroš Milićević s šestimi goli, vratarja Gal Gaberšek in Jan Češek pa sta zbrala po osem obramb.

RK Celje Pivovarna Laško
Sportal Celjski rokometaši do zmage v Belgiji
Celje Pivovarna Laško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.